【M950A 鶯と薔薇 -重傷Ver.-】11月21日 発売価格:31,900円

コトブキヤは、CyberZのフィギュア「M950A 鶯と薔薇 -重傷Ver.-」を11月21日に発売する。価格は31,900円。

本商品は、Android/iOS用戦略RPG「ドールズフロントライン」に登場するキャラクター「M950A」を、スキンガチャ「未聞の花言葉」にて実装された限定スキンの重傷化した姿で立体化したもの。

ダメージを受けて強調された肉感的な溢れんばかりのプロポーションや、透き通るような肌と焼け焦げたドレスのコントラストなど見所たっぷりに仕上がっている。「M950A」の美しさを引き立てて高級感を演出する立体的な薔薇を用いた台座も見どころ。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd Japan Co., Ltd

販売元:株式会社eStream