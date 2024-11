◆河上恵蒔、3つのギネス世界記録達成

【モデルプレス=2024/11/21】小学4年生のスケーター・河上恵蒔(10)が、3つの ギネス世界記録 を達成した。11月21日に発売された『 ギネス世界記録 2025』(角川アスキー総合研究所)で、若干10歳にして栄光を掴んだ河上の記録が公開され、 スケートボード 業界のみならず各界から熱い視線が注がれている。河上の種目は ハーフパイプ で技を競う「バーチカル」。今年1月に「JSF バーチカルシリーズ 2023」で最年少ながら総合1位タイに輝き、大きな話題を呼んだ。6月15日にはアメリカ・ユタ州ソルトレークシティで行われた「トニー・ホーク・バート・アラート」では、「900(2回転半)」を連続で3回成功させ、世界に衝撃を与えた。同月28日にはカリフォルニア州ベンチュラで開催された「X Games Ventura(エックス ゲームズ ベンチュラ)」にも最年少で出場し、さらなる快挙を成し遂げた。

1つ目の ギネス世界記録 のタイトルは、「Most backside 540 skateboard tricks in one minute」(1分間に スケートボード でバックサイド540を行った最多数)。1分間に13回のバックサイド540(1回転半)を成功させ、驚異的なスピードと精度で ギネス世界記録 に認定された。2つ目は、「Most consecutive skateboard ‘900' in competition (male)」(大会において スケートボード 「900」を連続で行った最多回数(男性))。伝説的スケーター、トニー・ホークが1999年に初めて成功させた「900(2回転半)」。その技を6月15日に行われたトニー・ホーク・バート・アラートで3回連続で決めたことで「神の正統後継者」と称され、2つ目の ギネス世界記録 を樹立した。3つ目は、「Youngest X Games athlete (male)」(エックスゲームズ最年少出場選手(男子))。6月28日、河上は9歳294日という若さで「X Games Ventura」に最年少で出場し、見事3つ目の ギネス世界記録 を打ち立てた。今回の快挙について河上は「 ギネス世界記録 は学校の図書室にもあって、それに自分が出ると思うととても嬉しいし、友達に見てもらいたい」と歓びを語り、今年を振り返って「アメリカに行くことと、X GAMES に出場するという夢が叶って最高でした。それに、イタリアやカナダにも行けたし、有名なスケーターと滑れた事も最高でした」と充実感をにじませた。来年の抱負を尋ねられると「来年も海外に行けるように頑張りたいし、とにかくスケボーが上手くなりたいです」と堂々とした姿を見せた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】