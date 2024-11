“ピッチングニンジャ”の愛称で親しまれているMLBの公認ピッチングアナリスト、ロブ・フリードマン氏が自身が選出する恒例の“ピッチングニンジャアワード”にニューヨーク・メッツの千賀滉大を選出したことを発表し、話題となっている。

【映像】千賀、ベンチで様子がおかしくなる

フリードマン氏は、「2024 PitchingNinja Award for Best Reaction after your team hits a huge Grand Slam. Winner: Kodai Senga」として、10月9日(日本時間10日)に行なわれた地区シリーズ第4戦で、フランシスコ・リンドーアによる決勝の逆転満塁ホームラン直後に見せた千賀滉大のリアクションを選出。メッツはこの一打でフィラデルフィア・フィリーズを下し、9年ぶりのリーグ優勝決定戦シリーズ進出を決めている。動画で千賀は、ベンチでチームメイトたちが手を叩きながら大喜びするなかで、たった1人、ドリンクカップを持ちながら、しばし目と口を見開いた驚きの表情のままその場に佇んでいる姿を披露することとなり話題となっていた。

こうした千賀の姿に、ネット上の野球ファンからは「マジどうした?」「マジで誰w」「これ本当に千賀本人?w」「本当にセンガですか?ってくらい変顔」「いくらなんでも顔変わりすぎやろw」「意外すぎる」「なんちゅう顔してんねんw」といった様々な反響が巻き起こっていた。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)