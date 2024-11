七海うららが本日11月20日、1stフルアルバム『Kiss and Cry』を発売した。本作には、フジテレビ系『世にも奇妙な物語 '23秋の特別編』エピソードの1つ『走馬灯のセトリは考えておいて』のタイアップ挿入歌として話題となった「茜光」や初の配信ミニアルバム『Prism』に収録の7曲に加え、TVアニメ『未来の黒幕系悪役令嬢モリアーティーの異世界完全犯罪白書』オープニングテーマ「感情革命ロックンロール」を含む新曲7曲を加えた14曲を収録。

1st Full Album『Kiss and Cry』

2024/11/20 RELEASE

販売サイト:https://cuttingedge.lnk.to/nanamiurara_1120CD

各種配信サイト:https://muchoo.lnk.to/kissandcry



【リリースイベント情報】

12月1日(日)タワーレコード川崎店(神奈川県)

12月10日(火)HMV&BOOKS HAKATA(福岡県)

詳細:https://avex.jp/muchoo/news/detail.php?id=1120755



【キャンペーン情報】

・mora限定ハイレゾDL(購入)キャンペーン

https://avex.jp/muchoo/news/detail.php?id=1120972

・LINE MUSIC限定プレゼントキャンペーン

https://avex.jp/muchoo/news/detail.php?id=1120971

「Kiss and Cry」はフィギュアスケートで滑走が終わった後に点数を待つ場所のこと。七海うららがアーティストとして活動する中での喜び、悔しさ、そして音楽を通して叶えたい願い、その全てを1枚に封じ込めた作品となっている。表題曲「Kiss and Cry」のミュージックビデオも公開中だ。◆ ◆ ◆◾︎七海うらら コメント今までの人生を、1度諦めたフィギュアスケートの世界に重ね描いたアルバム「Kiss and Cry」。1曲目から14曲目まで連続で聴いていただくと、私人生の挫折と挽回と声の幅が伝わると思います。ライブのセトリのような曲順で、七色なんだけど全部青で軸が真っ直ぐなので、曲ごとの繋がりにも是非注目して下さい。更に、表題曲のMVも本日公開となりました。誰かの背中を押せる曲として成長して欲しいですし、叶うならばこの曲がスケート界にも届いて欲しいです。将来エキシビジョンやアイスショーで滑ってもらえるなら、直接歌いに行きます!笑誰かに重ねてもいいし、自分に重ねて聴いてもらってもいいですね。スポーツや勉強、仕事、打ち込んでることがあったら必ず共感していただけるはず。挫折してきた私だからこそ、寄り添えると思います。コメントやシェアして頂けると目を通して励みにします。アルバムを引っ提げて色々挑戦していきたいです、応援よろしくお願いいたします!◆ ◆ ◆