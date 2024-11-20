パリで唐王朝展 文化財200点超展示
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人々。（パリ＝新華社記者/高静）
【新華社パリ11月20日】フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で18日、「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」が開幕した。中国国家文物局とフランス文化省が指導し、中国の10省・自治区・直轄市の文化機関・博物館32施設が所蔵する貴重な文化財200点（組）余りを展示している。
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人々。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人々。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人々。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」を見学する人々。（パリ＝新華社記者/高静）
18日、フランス・パリの国立ギメ東洋美術館で始まった「中国・唐−コスモポリタンな王朝（7〜10世紀）」の展示品。（パリ＝新華社記者/高静）