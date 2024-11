「ハリー・ポッター」のクリスマスイベントがマークイズ 福岡ももちで初開催、巨大ツリーや特別上映も

マークイズ 福岡ももちでは、クリスマスイベント「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」を初開催。2024年11月22日(金)から、12月25日(水)まで館内各所で開催する。

“ホグワーツと4つの寮”着想の巨大なクリスマスツリー

「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」期間中は、「ハリー・ポッター」シリーズの世界観を表現したクリスマス装飾や期間限定ストアが登場。中でも注目は、全長約4メートルにものぼる巨大ツリーだ。ハリー・ポッターたちが通うホグワーツ魔法魔術学校と、グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフから成る4つの寮にインスパイアされた、華やかな装飾をまとったクリスマスツリーを楽しめる。

フォトスポットや限定ストア、ワークショップも

また、施設内には『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場した「組分けシーン」を体感できるフォトスポットが登場。加えて、ハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリーの等身大フィギュアを展示するスペースも備え、心躍るような空間を演出する。

さらに、「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のグッズが揃う「ハリー・ ポッター マホウドコロ」が期間限定で出店。また、12月21日(土)、22日(日)には、条件を満たすと参加できるルーナ・ラブグッドのメラメラメガネや羽根ペンを作るワークショップも開催される。

館内ユナイテッド・シネマで「ハリー・ポッター」特別上映

イベントに合わせ、「ハリー・ポッター」シリーズをおさらいできるクリスマスシーズン特別上映も、4Fのユナイテッド・シネマにて11月22日(金)より順次開催。「ハリー・ポッター」シリーズ8作品の吹替版を、劇場の大きなスクリーンで再び鑑賞できる。

【詳細】

「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」

開催日程:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

場所:マークイズ 福岡ももち

住所:福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

※クリスマス装飾は2Fももちステージ吹き抜け、フォトスポットはFおおかいだんした、2Fマクドナルド前にて展開。



■「ハリー・ポッター マホウドコロ」期間限定ストア

開催期間:11月15日(金)〜12月25日(水)

時間:10:00〜21:00 ※12月25日(最終日)は19:00閉店。

場所:2Fももちステージ



■ワークショップ

日時:12月21日(土)、22日(日) 各日11:00〜/13:00〜/15:00〜

場所:4F 中央(B)エレベーター前

参加条件:当日の購入レシート税込2,000円以上(合算可・1名あたり)の提示で参加可能。なお、なくなり次第終了。



■「ハリー・ポッター」シリーズ クリスマスシーズン特別上映(全作品2D吹替版)

■期間:11月22日(金)〜12月26日(木)

場所:4F ユナイテッド・シネマ

上映スケジュール:

・11月22日(金)〜11月28日(木)『ハリー・ポッターと賢者の石』『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

・11月29日(金)〜12月5日(木) 『ハリー・ポッターアズカバンの囚人』『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

・12月6日(金)〜12月12日(木) 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

・12月13日(金)〜12月19日(木)『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』

・12月20日(金)〜12月26日(木)『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』



All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

