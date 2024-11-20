Mrs. GREEN APPLE、記者発表実施へ 突然の生配信予告が話題「10周年に向けて何か発表する？」「嬉しい知らせかな」
【モデルプレス＝2024/11/20】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが20日、公式X（旧Twitter）を更新。突然の予告投稿が話題となっている。
【写真】ミセス、話題の「記者発表」予告投稿
公式Xでは、「2024年12月2日（月）18：00記者発表 〜Press Conference〜」とし記者発表の実施を予告。公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施するという。
2025年にデビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLE。突然の予告にファンからは「10周年に向けて何か発表する？」「嬉しい知らせかな」「ドキドキする」「早く知りたい！」などと反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、話題の「記者発表」予告投稿
◆Mrs. GREEN APPLE、記者発表実施へ
公式Xでは、「2024年12月2日（月）18：00記者発表 〜Press Conference〜」とし記者発表の実施を予告。公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施するという。
2025年にデビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLE。突然の予告にファンからは「10周年に向けて何か発表する？」「嬉しい知らせかな」「ドキドキする」「早く知りたい！」などと反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
【NEWS?】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) November 20, 2024
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2024年12月2日(月) 18:00
記者発表 ~Press Conference~
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▼Mrs. GREEN APPLE YouTube Channelにて生配信https://t.co/tuhySUrWan
?#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/dRQT5EtpWV
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