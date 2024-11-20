藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2024/11/20】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが20日、公式X（旧Twitter）を更新。突然の予告投稿が話題となっている。

【写真】ミセス、話題の「記者発表」予告投稿

◆Mrs. GREEN APPLE、記者発表実施へ


公式Xでは、「2024年12月2日（月）18：00記者発表 〜Press Conference〜」とし記者発表の実施を予告。公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施するという。

2025年にデビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLE。突然の予告にファンからは「10周年に向けて何か発表する？」「嬉しい知らせかな」「ドキドキする」「早く知りたい！」などと反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）




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