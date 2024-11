ギタリスト&シンガーソングライターの森 大翔が、2025年1月から初となる弾き語りツアー、そして崎山蒼志を迎えた2MANライブの開催を発表した。11月20日、森 大翔の3rd Tour<Let It Grow>の東京公演が渋谷CLUB QUATTROで開催。先日リリースされたアルバム『Let It Grow』を引っ提げた3度目となる今回のツアーは、今までよりも更なる成長と進化を見せるライブとなり、エネルギッシュなバンド編成でのパフォーマンスや新しいチャレンジをみせる姿、今まで以上に魂のこもったプレイで観客を魅了し、大盛況で終了した。

リリース情報







2nd Album『Let It Grow』2024年10月30日(水)ReleaseURL:https://a-sketch-inc.lnk.to/Yamato_Mori_Let_It_Grow01.I thank myself (for all of me)02.アイライ (Let It Grow Ver.)03.Chaotic世界04.夏の落とし物 (Let It Grow Ver.)05.大都会とアゲハ06.mom07.雪の銀河08.きっと上手くいくよ09.悲しみの空の果て10.群青日記11.VSプライドモンスター12.Crybaby Fly!13.ラララさよなら永遠に14.光の風になって各種ストリーミングサービス/ダウンロード販売CD:2024年11月8日(金)物販販売にてスタート。*ライブ会場及び一部店舗、ECサイトにて販売価格:\2,500(税込)