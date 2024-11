秦 基博が、豪華コラボレーション・アルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』を11月20日にリリースした。さらに、本作に収録されている草野マサムネ(スピッツ)とのコラボ曲「ringo」のミュージックビデオも21時に公開となった。本作は、sumikaやハナレグミとのコラボをはじめ、気鋭のTOMOO、お笑い芸人の又吉直樹(ピース)や海外からリサ・ローブといった錚々たるアーティストが参加している。既発曲からもback numberと小林武史とのコラボ曲「reunion」をはじめ、KAN、土岐麻子、ストレイテナーといった秦ゆかりのアーティストとの共作曲を含む全10曲が収録されている。

そして秦が10代の頃から、その楽曲に、歌声に、憧れを抱き続けてきた存在がスピッツだ。デビュー後も<ロックロックこんにちは!>をはじめスピッツ主催のイベントに幾度となく参加した縁もあり、熱烈なオファー叶って今回草野マサムネとのコラボレーションが実現した。草野マサムネがフィーチャリングでなく他アーティストと楽曲共作を行うのは今回が初とのこと。その貴重なコラボ曲のミュージックビデオは、林檎の妖精役に女優・山田杏奈を迎えて、軽快なリズムに合わせて様々なギミックが盛り込まれた胸踊る仕上がりとなっており、秦本人曰く「ロックでキュートな、そして、ちょっと歪な恋の歌」だという楽曲の世界観を見事に表現している。また、アルバム初回限定盤付属のBlu-rayには、秦 基博と草野マサムネが今回のコラボレーションについて語り合った撮り下ろしの対談映像も収録され、楽曲の制作秘話も知れる貴重な内容となっている。

秦 基博『HATA EXPO -The Collaboration Album-』



▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像

2024年11月20日(水)発売https://MotohiroHata.lnk.to/HATAEXPO◆形態・品番・価格 ※全3形態・Home Ground限定盤[EPサイズ透明クリア三方背ケース入り・カード式ブックレット・紙トレイ仕様(1CD+1Blu-ray)+Tシャツ(S / M / L)]PROS-1937 9,900円(税込)・初回限定盤[カード式ブックレット仕様](1CD+1 Blu-ray) UMCA-19071 5,500円(税込)・通常盤(1CD) UMCA-10158 3,300円(税込)※Home Ground限定盤は予約販売終了◆CD収録曲(全10曲)秦 基博×草野マサムネ 「ringo」秦 基博×sumika 「ハローサーリアル」秦 基博×TOMOO 「青葉」秦 基博×又吉直樹 「ひとり言」秦 基博×リサ・ローブ 「Into the Blue」秦 基博×ハナレグミ「No Where Now Here」back numberと秦 基博と小林武史 「reunion」土岐麻子 & 秦 基博 「やわらかい気配」ストレイテナー×秦 基博 「灯り」KAN+秦 基博 「カサナルキセキ」◆Blu-ray収録内容 ※Home Ground限定盤・初回限定盤のみ付属・秦 基博×草野マサムネ クロス・インタビュー・『HATA EXPO -The Collaboration Album-』 Behind the scenes◆チェーン別CD購入者特典・Amazon.co.jp:メガジャケ(240×240mm)・タワーレコード:ジャケット写真ステッカー(55×55mm)・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・その他・一般店:ポストカード※全国のCDショップにて2024年11月20日発売のCDを予約・購入すると、先着でオリジナル特典をプレゼント※特典は数に限りがあるため、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性あり※特典は商品と一緒にお渡し