21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/09 - 11/15）
予想　N/A　前回　0.5%（前週比)

22:00　
ラガルドECB総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」開会挨拶

21日
0:00　
バーFRB副議長、米下院金融サービス委員会出席（質疑応答あり）

0:30　
米週間石油在庫統計

1:00　
ラムスデン英中銀副総裁、金融政策について講演
クックFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

2:15　
ボウマンFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

3:00　
デギンドスECB副総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」講演
米20年債入札（160億ドル）

3:30　
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、イベント「ユーロ圏のソフトランディング達成におけるECBの役割」講演

4:00　
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、アイルランド金融サービス協会主催夕食会出席

6:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、金融政策および連邦準備制度理事会について講演（質疑応答あり）

6:20　
米エヌビディア決算

※予定は変更されることがあります。