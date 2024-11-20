ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/09 - 11/15）
予想 N/A 前回 0.5%（前週比)
22:00
ラガルドECB総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」開会挨拶
21日
0:00
バーFRB副議長、米下院金融サービス委員会出席（質疑応答あり）
0:30
米週間石油在庫統計
1:00
ラムスデン英中銀副総裁、金融政策について講演
クックFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15
ボウマンFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
3:00
デギンドスECB副総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」講演
米20年債入札（160億ドル）
3:30
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、イベント「ユーロ圏のソフトランディング達成におけるECBの役割」講演
4:00
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、アイルランド金融サービス協会主催夕食会出席
6:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、金融政策および連邦準備制度理事会について講演（質疑応答あり）
6:20
米エヌビディア決算
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（11/09 - 11/15）
予想 N/A 前回 0.5%（前週比)
22:00
ラガルドECB総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」開会挨拶
21日
0:00
バーFRB副議長、米下院金融サービス委員会出席（質疑応答あり）
0:30
米週間石油在庫統計
1:00
ラムスデン英中銀副総裁、金融政策について講演
クックFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15
ボウマンFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
3:00
デギンドスECB副総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」講演
米20年債入札（160億ドル）
3:30
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、イベント「ユーロ圏のソフトランディング達成におけるECBの役割」講演
4:00
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、アイルランド金融サービス協会主催夕食会出席
6:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、金融政策および連邦準備制度理事会について講演（質疑応答あり）
6:20
米エヌビディア決算
※予定は変更されることがあります。