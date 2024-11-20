ºÐ¤Îº¹15¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁÛ¤¤¿Í¤¢¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤óÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ý¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡¡Ý¡Ù #µþÅÔ¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì
¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ý¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡¡Ý¡Ù¡Ê°ëÃ«Í§µª/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬³ÊÊÌ¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Amazon¤Ç¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ý¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡¡Ý¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦·¬ÇµÌÚ¤¤¤ÁÆü¡Ê¤¯¤ï¤Î¤¡¦¤¤¤Á¤«¡Ë¤¬²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¤È¸ò¤ï¤¹µþ¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÊ¸»ú¤ÈÀ¼¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä´Ö¤ä¾Ð¤¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª¡Ë¡¢Àï¸å¤¹¤°¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò±Ç¤·¤¿ÏÂÉþ¤äÍÎÉþ¡¢µþÅÔ¤ÏÅì»³¤ËÎ©¤ÄÎÁÄâ¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤Î·úÃÛ¤ËÄ´ÅÙ¡£¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤ÏÌÜ¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¿É¤ß¤ä¼Á´¶¤Þ¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¡¢ºÆ¸½Íß¤ò¤½¤½¤ë¥ì¥·¥Ô¡ÊÎã¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¡Ö¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥ª¥à¥ì¥Ã¥È¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Â¡¼É÷¡×¡ÖÂä¤Î¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤È¤ªÃãÄÒ¤±¡×¡Ö²ìÌÐ¤Ê¤¹¤È·Ü¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ÎÆâ³°¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÀÜÂ³¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸ÅÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î»þ´Ö¤´¤È»æ¤Î¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤Ç¤ÏÅþÄìÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¿´»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ò¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¤º¤ì¤¿¤ê°ìÊýÅª¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¡¢¸ý¤Î°¤µ¡¢ÀµÄ¾¤µ¤ÎÉ½¤·Êý¤È¤½¤ÎÊÑ²½¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍÞ°µ¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤À¤±¤ì¤É¶¯¸Ç¤ÊÈ¿È¯¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î·Á¤È°¦¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤Ë¡Ä¡Ä¹¥¤¤ÎÍåÎó¤À¤±¤Ç¸¶¹Æ¤ÎºÇ½ª¹Ô¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤º¡¢¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿Ä¹ÊÔºîÉÊ¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1951Ç¯¤Î½Õ¡£200Ç¯Â³¤¯ÎÁÄâ¤ò¶¦¤Ë·Ñ¤°¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿É×¤òÀïÁè¤Ç¼º¤Ã¤¿¤¤¤ÁÆü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¿ßË¼¤ÇÀ¾ÍÎÎÁÍý¤Î¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£5ºÐÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î¤Õ¤¿ÍÕ¡Ê¤Ð¡Ë¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿±ïÃÌ¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢Ëå¤Î¶î¤±Íî¤Á¤ò·Ð¤Æ15ºÐÇ¯²¼¤Î»³¸ý¼þ¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë¿Í¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁÛ¤¤¿Í¤ò¸ß¤¤¤Ë¶»¤ËÎ±¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Õ¤¿¤Ä¤Î²È¤Î»×ÏÇ¤È´ê¤¤¤¬·Á¤ò¤È¤Ã¤¿¿·À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤ÁÆü¤È¼þ¤Ï¡¢¿·º§¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Æ±»Ö¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¢¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¿ßË¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ÁÆü¤¬¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½Âå¤Ê¤é¤Ð¤µ¤·¤º¤áÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤í¤¦¼þ¤Ï¤Þ¤À19ºÐ¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤Ë¶¯°ú¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¡¢¤¤¤ÁÆü¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤ÆÎÁÄâ¤ÎºÆ¶½¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£
¡¡Æó¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÅìµþ¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦¤ß¤Á¤ä¡¢¤¤¤ÁÆü¤ÎÊì¡¦°¦»Ò¡Ê¤¢¤¤¤³¡Ë¡¢½ÐËÛ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿ÍÕ¤ÈÎÁÍý¿Í¤Î¿µÂÀÏº¡Ê¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡¢»³¸ý¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡Ë²È¤Î·»¤¿¤Á¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÊ¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ÁÆü¤È¼þ¤Î»ëÅÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤êÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤Æ½Å¤Ê¤êÆ±¤¸Ì¤Íè¤ò»Ø¸þ¤·¤Æ¤æ¤¯ÍÍ¤Ï´Å¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡£2017Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é7Ç¯¡¢Ã±¹ÔËÜ¤¬12¤ò¿ô¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÍÉ¤é¤®¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤Ä¤·¤«Æ±¤¸¾Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ×ÉØ¤Î¤½¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÇ¼ÆÀ´¶¤È¤È¤â¤Ë¼õÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ý¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡¡Ý¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃúÇ«¤ËÇ²¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤òÃúÇ«¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ò±Ê±ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÄ»ß·¸÷