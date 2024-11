GLIM SPANKYが、交流のある数々の著名人から届いた10周年お祝いコメントと、11月27日に発売するベストアルバムの感想コメントを特設サイトにて公開した。以下のアーティスト、著名人らがコメントを寄せている。コメントの内容は特設サイトにて。浅井健一いしわたり淳治(作詞家 / 音楽プロデューサー)いとうせいこう太田光(爆笑問題)大貫亜美(PUFFY)小谷実由花譜上白石萌歌加山雄三佐藤征史(くるり)佐野元春THE BAWDIES(ROY / TAXMAN / JIM / MARCY)高見沢俊彦(THE ALFEE)中田クルミ野宮真貴FROGMANホリエアツシ(ストレイテナー)みうらじゅん(イラストレーター)ムーディ勝山山中さわお(the pillows)※コメントの並びは敬称略・50音順

さらに、WOWOWにて独占放送・配信『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』第4話のエンディングテーマ「赤い轍」のMVと、第4話ドラマ内のシーンを融合させた、ティザー映像が公開となった。

ベストアルバム『All the Greatest Dudes』



発売日:2024年11月27日(水)予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR■【完全数量限定】10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)※完売価格:15,000円(税込) 品番:PDCV-1246豪華LPサイズスペシャルBOX仕様CD : 2 DISCSBlu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂(2024.3.24)Goods:・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ(松尾レミ プロデュース)(サイズ:L(男女兼用)着丈:約77cm 身幅:約55cm 肩幅:約51cm 袖丈:約39cm / ボディ色:スミクロ / 素材:綿100%)・ピックチャームキーホルダー・LPサイズオリジナルポスター 10枚セットフォトブックレット 48ページ歌詞ブックレット24ページ※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売■初回限定盤(2CD+DVD)価格:7,000円(税込) 品番:TYCT-69333CD : 2DISCSDVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)フォトブックレット48ページ歌詞ブックレット24ページ■通常盤(2CD)価格:4,500円(税込) 品番:TYCT-60240/1CD:2DISCSブックレット40ページ◆CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通全28曲収録※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲[DISC 1]01. 焦燥02. 怒りをくれよ03. ダミーロックとブルース04. 愚か者たち05. 吹き抜く風のように06. 闇に目を凝らせば07. 話をしよう08. NEXT ONE09. TV Show10. 褒めろよ11. 美しい棘12. 夜風の街13. サンライズジャーニー14. リアル鬼ごっこ15. 大人になったら16. ワイルド・サイドを行け[DISC 2]01. Glitter Illusion02. こんな夜更けは03. HEY MY GIRL FRIEND!!04. ラストシーン05. 形ないもの06. Circle Of Time07. Fighter08. 風にキスをして09. ひみつを君に feat.花譜10. 赤い轍11. Hallucination12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO◆【完全数量限定】10周年記念限定盤Blu-ray、初回限定盤DVD収録内容<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂(2024.3.24)The Goldmine褒めろよOdd Dancer光の車輪話をしよう真昼の幽霊(Interlude)Summer Letterラストシーン愛の元へGlitter IllusionNEXT ONE怒りをくれよ不幸アレ美しい棘Innocent Eyes大人になったらリアル鬼ごっこ(Encore)サンライズジャーニー愚か者たちワイルド・サイドを行け※【完全数量限定】10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一※【完全数量限定】10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なる◆全形態共通封入特典抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入◆賞品内容A賞:<After Show>へ抽選で招待※ライブは<All the Greatest Dudes Tour 2025>ライブ終演後に開催※ライブはアコースティック2人編成B賞:メンバー直筆サイン入りチェキ風ステッカーを抽選で500名様にプレゼント★応募者全員プレゼント:応募者全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼント詳細:https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2024-11-15/<All the Greatest Dudes Tour 2025>LIVEチケットのCD先行予約『All the Greatest Dudes』の購入者を対象に<All the Greatest Dudes Tour 2025」LIVEチケットのCD先行予約(抽選)を実施。CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシにて抽選受付期間:2024年11月27日(水)12:00〜2024年12月8日(日)23:59当落確認期間:2024年12月11日(水)15:00〜2024年12月15日(日)23:00※本受付にはローソンWEB会員登録(無料)が必要※申込・購入に関する注意事項は受付サイトにて※ファイナル以外の7公演の受付となる※飯田文化会館公演のチケット申し込みにつきましては後日発表詳細:https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2024-10-09-2/◆店舗別CD購入特典『All the Greatest Dudes』をCDショップまたはインターネット販売サイトにて購入すると、先着で特典をプレゼントCD予約URL:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR◆対象店舗 / 特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)・TOWER RECORDS:ポスター(B2)・HMV:ステッカー(直径約50mm)・Amazon.co.jp:ラバーコースター(直径約100mm)・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)・その他一般店:ポストカード