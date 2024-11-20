GLIM SPANKY、10周年の祝いコメント&ベストアルバム感想コメント公開。ドラマ映像を使用したティザー映像公開も
GLIM SPANKYが、交流のある数々の著名人から届いた10周年お祝いコメントと、11月27日に発売するベストアルバムの感想コメントを特設サイトにて公開した。
◆GLIM SPANKY 動画
以下のアーティスト、著名人らがコメントを寄せている。コメントの内容は特設サイトにて。
浅井健一
いしわたり淳治（作詞家 / 音楽プロデューサー）
いとうせいこう
太田光（爆笑問題）
大貫亜美（PUFFY）
小谷実由
花譜
上白石萌歌
加山雄三
佐藤征史（くるり）
佐野元春
THE BAWDIES（ROY / TAXMAN / JIM / MARCY）
高見沢俊彦（THE ALFEE）
中田クルミ
野宮真貴
FROGMAN
ホリエアツシ（ストレイテナー）
みうらじゅん（イラストレーター）
ムーディ勝山
山中さわお（the pillows）
※コメントの並びは敬称略・50音順
ベストアルバム『All the Greatest Dudes』は、2024年にデジタルリリースされた「Fighter」「風にキスをして」「ひみつを君に feat.花譜」「赤い轍」「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」をはじめ、「Hallucination」も含めて、全28曲を収録している。まさにGLIM SPANKYの軌跡と進化がひとつのパッケージとなった究極のベストアルバムだ。
荒々しくハードなガレージ／ブルースロックを掻き鳴らしていた初期から、ジャンルが多様化する流れとともに変化を重ね、GLIM SPANKYならではのロックを開拓し続けてきたバンドサウンドが濃縮されている。さらにフォトブックレットには、ベストアルバム用に撮り下ろした写真が掲載され、“今”のGLIM SPANKYの魅力がたっぷり詰まっている。また、＜GLIM SPANKY 10th Anniversary Tour 2024＞の渋谷チェルシーホテル（2024年8月7日）とZepp Shinjuku（2024年8月30日）でのライブ写真も楽しめる内容とのこと。
そして、ベストアルバム『All the Greatest Dudes』のリリースを記念し、全国ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞の開催が決定した。2025年2月から2025年3月にかけて全国8都市をまわり、地元・長野県飯田市にて最終公演を迎える予定となっている。
ドラマ情報
毎週日曜午後10時 ＷＯＷＯＷにて独占放送・配信中（全9話）
第一話無料放送・配信
出演者：山粼賢人 山田杏奈 眞栄田郷敦 工藤阿須加 胗俊太郎 塩野瑛久
矢本悠馬 大谷亮平 高橋メアリージュン 桜井ユキ 勝矢 中川大志 北村一輝
池内博之 木場勝己 大方斐紗子 浦 新 玉木宏 舘ひろし
原作：野田サトル『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）
監督：久保茂昭 片桐健滋 落合賢 佐藤洋輔
脚本：黒岩勉
音楽：やまだ豊 出羽良彰
アイヌ語・文化監修：中川裕 秋辺デボ
製作著作：WOWOW
制作プロダクション：CREDEUS
©野田サトル／集英社 ©2024 WOWOW
公式サイト：https://bit.ly/3SmbjDA
公式X（旧：Twitter）：https://x.com/kamuy_movie
公式Instagram： / kamuy_movie
公式TikTok： / kamuy_movie
ベストアルバム『All the Greatest Dudes』
予約：https://glimspanky.lnk.to/atgdPR
■【完全数量限定】10周年記念限定盤（2CD＋Blu-ray＋Goods）※完売
価格：15,000円（税込） 品番：PDCV-1246
豪華LPサイズスペシャルBOX仕様
CD : 2 DISCS
Blu-ray：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂（2024.3.24）
Goods：・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ（松尾レミ プロデュース）
（サイズ：L（男女兼用）着丈：約77cm 身幅：約55cm 肩幅：約51cm 袖丈：約39cm / ボディ色：スミクロ / 素材：綿100%）
・ピックチャームキーホルダー
・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット
フォトブックレット 48ページ
歌詞ブックレット24ページ
※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売
■初回限定盤（2CD＋DVD）
価格：7,000円（税込） 品番：TYCT-69333
CD : 2DISCS
DVD：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)
フォトブックレット48ページ
歌詞ブックレット24ページ
■通常盤（2CD）
価格：4,500円（税込） 品番：TYCT-60240/1
CD：2DISCS
ブックレット40ページ
◆CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通
全28曲収録
※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲
［DISC 1］
01. 焦燥
02. 怒りをくれよ
03. ダミーロックとブルース
04. 愚か者たち
05. 吹き抜く風のように
06. 闇に目を凝らせば
07. 話をしよう
08. NEXT ONE
09. TV Show
10. 褒めろよ
11. 美しい棘
12. 夜風の街
13. サンライズジャーニー
14. リアル鬼ごっこ
15. 大人になったら
16. ワイルド・サイドを行け
［DISC 2］
01. Glitter Illusion
02. こんな夜更けは
03. HEY MY GIRL FRIEND!!
04. ラストシーン
05. 形ないもの
06. Circle Of Time
07. Fighter
08. 風にキスをして
09. ひみつを君に feat.花譜
10. 赤い轍
11. Hallucination
12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO
◆【完全数量限定】10周年記念限定盤Blu-ray、初回限定盤DVD収録内容
＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂（2024.3.24）
The Goldmine
褒めろよ
Odd Dancer
光の車輪
話をしよう
真昼の幽霊（Interlude）
Summer Letter
ラストシーン
愛の元へ
Glitter Illusion
NEXT ONE
怒りをくれよ
不幸アレ
美しい棘
Innocent Eyes
大人になったら
リアル鬼ごっこ
（Encore）
サンライズジャーニー
愚か者たち
ワイルド・サイドを行け
※【完全数量限定】10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一
※【完全数量限定】10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なる
◆全形態共通封入特典
抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ
※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入
◆賞品内容
A賞：＜After Show＞へ抽選で招待
※ライブは＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞ライブ終演後に開催
※ライブはアコースティック2人編成
B賞：メンバー直筆サイン入りチェキ風ステッカーを抽選で500名様にプレゼント
★応募者全員プレゼント：応募者全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼント
詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2024-11-15/
＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞LIVEチケットのCD先行予約
『All the Greatest Dudes』の購入者を対象に＜All the Greatest Dudes Tour 2025」LIVEチケットのCD先行予約（抽選）を実施。CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシにて
抽選受付期間：2024年11月27日（水）12:00〜2024年12月8日（日）23:59
当落確認期間：2024年12月11日（水）15:00〜2024年12月15日（日）23:00
※本受付にはローソンWEB会員登録（無料）が必要
※申込・購入に関する注意事項は受付サイトにて
※ファイナル以外の7公演の受付となる
※飯田文化会館公演のチケット申し込みにつきましては後日発表
詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2024-10-09-2/
◆店舗別CD購入特典
『All the Greatest Dudes』をCDショップまたはインターネット販売サイトにて購入すると、先着で特典をプレゼント
CD予約URL：https://glimspanky.lnk.to/atgdPR
◆対象店舗 / 特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー（約60×60mm）
・TOWER RECORDS：ポスター（B2）
・HMV：ステッカー(直径約50mm)
・Amazon.co.jp：ラバーコースター（直径約100mm）
・楽天ブックス：リボンキーホルダー（約110×35mm）
・その他一般店：ポストカード
ライブ・イベント情報
2025年
2月28日（金）北海道・札幌PENNY LANE24
3月2日（日）宮城・仙台Rensa
3月8日（土）大阪・なんばHatch
3月09日（日）愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月14日（金）福岡・DRUM LOGOS
3月15日（土）広島・CLUB QUATTRO
3月21日（金）東京・台場Zepp DiverCity TOKYO
◆＜All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show"＞
3月23日（日）長野・飯田文化会館
ツアー詳細・チケット販売情報はGLIM SPANKY公式HPにて
http://www.glimspanky.com/
◆PARCO × ALECX presents＜GOODBYE PARCO＞
2024年12月18日（水）（長野）
※アコースティック2人編成で出演
関連リンク
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