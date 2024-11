DEZERTが、先輩バンド3組に挑む東名阪ツーマン・ツアー<This Is The “FACT”>。12月27日初の日本武道館ワンマンを控えている彼らは、名古屋でlynch.、大阪でSadieとの対バンを終え、11月15日に所属事務所を同じくするMUCCを迎えたファイナルをZepp Shinjukuで開催した。互いに1曲ずつゲストとしてヴォーカリストを迎えるものの、アンコール・セッションの予定は無し、という潔い構成。先攻はMUCCだった。「ホムラウタ(short)」に乗せてステージに登場した逹瑯(Vo)、ミヤ(G)、YUKKE(B)、アレン(Dr)、吉田トオル(Key)。逹瑯がふいにしゃがみ込むと、ミヤが不穏なギターリフを鳴らした瞬間、悲鳴のような歓声が沸く。もはやMUCCの持ち曲という枠を超え、ヴィジュアル系の必修曲と呼びたい「蘭鋳」を投下した。

DEZERT Presents <This Is The “FACT” >TOUR 2024 VS MUCC SETLIST



2024年11月15日(金)Zepp Shinjuku[MUCC]1.蘭鋳2.絶望3.サイレン4.愛の唄5.新曲16.流星 with千秋(DEZERT)7.大嫌い8.前へ9.アカ[DEZERT]1.心臓に吠える2.「君の子宮を触る」3.Sister4.匿名の神様5.私の詩6.ミスターショットガンガール with 逹瑯(MUCC)7.「変態」8.君の脊髄が踊る頃に9.再教育10.TODAY11.オーディナリー