春野、新作EP『Fool』のリリースを発表＆「KODAK(feat. 十明)」のMVも公開
シンガーソングライター・プロデューサー春野が、NEW EP『Fool』を11月27日にリリースする。同EPにはメロウなムード漂うタイトルチューン『Fool』、Technicsイヤホン「EAH-AZ80」コラボソング「Spring Has Come」、編曲にオーストラリアを拠点に活動する豪日プロデューサーTaka Perry を迎えた「OVERTIME」、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』への書き下ろし楽曲のセルフカバーバージョン 「Supernova(cover)」、イオン「トップバリュカフェごはん」TVCM ソングに起用された「Soooo Many Problems feat. tonun」、そしてゲストに十明を迎え、“インスタントカメラの中に残る写真”をテーマに制作されたセンチメンタルな力作、リードトラックの「KODAK feat. 十明」の計6曲を収録している。
リリース情報
2024.11.27 Digital Release
https://jvcmusic.lnk.to/preaddpresave_haruno_fool
M1. KODAK feat. 十明
M2. Fool
M3. Soooo Many Problems feat. tonun
M4. OVERTIME
M5. Supernova(cover)
M6. Spring Has Come
MVリンク
https://youtu.be/AEKlhaEjiMg
ライブ・イベント情報
日程｜2025.1.18 (sat.)
OPEN 18:00／START 19:00
会場｜THE WALL Live House
チケット｜VIP NT$2,300-
※ VIP特典：優先入場、台湾公演限定特典プレゼント、サイン会
前売り券 NT$1,700-
当日券｜NT$1,900-
プレイガイド｜KKTIX、全家便利商店FamiPort
発売｜2024.11.16(sat) 13:00（JST）
https://gutspromotion.kktix.cc/events/hdlhglhg
主催｜Guts Promotion
問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com
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