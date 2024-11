「ハローキティ × ケイト・スペード ニューヨーク」コラボがどれもかわいい！いち早く手に入る銀座のお店へGO

日本だけでなく世界中で愛されている、サンリオの人気キャラクター・ ハローキティ そんなキティちゃんとファッションブランド「kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク)」の、コラボレコレクションが登場します。バッグやアクセサリー、アパレルなどを大人かわいくアレンジした注目コレクションは、ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店販売で11月30日(土)より販売を開始。

日本限定の「HELLO KITTY x kate spade new york」コラボに注目©’24 SANRIO 著作(株)サンリオケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店のリニューアルオープンと、ハローキティの50周年を記念した、スペシャルコラボレーションが実現。日本限定で展開される「ハローキティ × ケイト・スペード ニューヨーク限定カプセルコレクション」には、ハローキティの世界観を、ケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心に溢れるスタイルに落とし込んだ、レザーグッズやアパレルアイテムなどがお目見えします。©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ実物を目にしながらお買い物したい方は、11月30日(土)より取り扱いがスタートする、ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店へ足を運んでみてくださいね。オンラインでの販売は、2025年1月7日(火)午前10時より、ケイト・スペード ニューヨークの日本公式サイトで展開をスタート。また、グローバル公式アウトレットサイト、及び一部のケイト・スペード ニューヨーク グローバル アウトレットストアでも、1月より販売が予定されているといいます。キティーちゃんをレザーグッズで大人っぽく楽しも©’24 SANRIO 著作(株)サンリオここからは、コラボアイテムの中から気になるものをピックアップしてご紹介。レザーグッズの中で最も注目を集めそうなのが、キティちゃんの顔を立体的なバッグに仕立てた「HELLO KITTY x kate spade new york 3D crossbody」(税込7万7000円)ですよ。インパクト絶大なバッグを、年末年始のパーティーコーデに取り入れてみてはいかが?©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ「HELLO KITTY x kate spade new york mini tote」(税込6万500円)には、お花を抱えたキティーちゃんがデザインされています。©’24 SANRIO 著作(株)サンリオステッカーを散りばめたような、「HELLO KITTY x kate spade new york small zip wristlet」(税込2万4200円)もかわいいですよね。©’24 SANRIO 著作(株)サンリオこっそりキティーちゃんの世界観を楽しみたい方には、シンプルなステッカーをモチーフにした「HELLO KITTY x kate spade new york small slim card holder」(税込2万4200円)がおすすめですよ。©’24 SANRIO 著作(株)サンリオかわいいPCケースをお探しなら、「HELLO KITTY x kate spade new york laptop case」(税込2万6400円)をチェックしてみて。音符が舞うキティーちゃんのスマホケースも必見©’24 SANRIO 著作(株)サンリオケイト・スペード ニューヨークで人気のiPhone向けケースにも、ハローキティコラボの「HELLO KITTY x kate spade new york liquid case(16 Pro/16 Pro Max)」(税込1万340円)が登場。ピアノを弾くキティーちゃんの周りを、ハートや音符のモチーフが浮遊する仕掛けがかわいいですよね。©’24 SANRIO 著作(株)サンリオケイト・スペード ニューヨークのアイコンであるスペードとハローキティーのチャームが輝く、「HELLO KITTY x kate spade new york charm pendant」(税込2万8600円)も見逃せません。ハイネックのニットに合わせたりアウターからチラリと覗かせたりすると、最高にかわいい予感!この他にもスウェットやスニーカーなど、あらゆるアイテムが展開されるので、ぜひ銀座のお店でチェックしてみてくださいね。ケイト・スペード ニューヨーク公式サイトhttps://www.katespade.jp/参照元:株式会社サンリオ プレスリリース