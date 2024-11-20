È¬Â¼È¯¸À¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¡Ö¥ß¥¹¡×¡¡¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¸«²ò
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÅÏÊÕ¿®¼£»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï20Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÊÆ¥×¥íNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Îºß¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¡£Èó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Àè½µËö¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢È¬Â¼¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÈ¯¸À¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï13Æü¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÀï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢7·î¾å½Ü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤òµó¤²¤¿¡£È¬Â¼¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹çÎ®Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¶¨²ñÆâ¤Ç¡Ö²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´õË¾Åª¤Ê´ÑÂ¬¡×¤â¤¢¤ê¡¢·ç¾ìÈ¯É½¤¬»î¹çÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÃÙ¤ì¤ËÈ¬Â¼¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£