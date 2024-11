ATEEZ、バラエティコンテンツ「Ice On My Teeth ICE料金所」公開！リミックスアルバムもリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■11thミニアルバムのリリースを記念してポップアップストアもオープン!

ATEEZがATINY(ファンの呼称)と「一緒に」「価値」のある思い出を作っている。

11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』を通じて帰ってきたATEEZは様々なカムバック関連コンテンツを公開し、ファンに充実したエンターテインメントを届けている。

11月19日、ATEEZは11thミニアルバムのリリースを記念してポップアップストアをオープン。アルバムコンセプトとアイデンティティが盛り込まれた企画で注目を集めているだけでなく、ポップアップストアに訪れたファンが実際に参加できる様々なイベントも用意されており、熱い関心が寄せられている。

ポップアップストアはタイトル曲「Ice On My Teeth」のMVの空間を再現しているだけでなく、MVの小道具、コンセプトフォトなども見て回ることができる。建物の外観はまるで屋敷のエントランスのように装飾されており、前を通り過ぎる多くの人たちの目を引いている。

それだけでなく、同日にATEEZは自身の公式YouTubeチャンネルを通じて、アルバムのバラエティコンテンツ「Ice On My Teeth ICE料金所」を公開した。

映像では「ICE料金所」に立ち寄ったATEEZが8つのグラスのうち、本物の氷を見つけて通行料を支払うためにメンバーたちがそれぞれ奮闘する姿が映されており、笑いを誘う。特に、メンバーのYUNHOは2回連続で本物の氷を見つけ出して幸運の主人公になり、周囲を驚かせる場面も盛り込まれている。

このようにアルバムコンセプトと関連した様々なコンテンツでファンから多くの反響を呼んでいるATEEZは爆発的な支持を得て、11月20日、11thミニアルバムのタイトル曲のリミックスアルバムである『Ice On My Teeth(Festa Remixes 1)』を公開した。

11月20日14時にリリースされたリミックスアルバムは原曲を筆頭に、速度に変奏を加えた「Speed Up Ver.」と「Speed Down Ver.」が収録されているかと思えば、「Instrumental」まで鑑賞することができ、それぞれの個性ごとに異なる音楽的魅力を十分に堪能することができる。

そんなATEEZは、11thミニアルバムで韓国のHanteoチャートリアルタイム、デイリーアルバムチャート、CIRCLEチャートリアルタイム、デイリーリテールアルバムチャートともに1位を席巻し、79ヵ国のApple Musicトップアルバムチャートと51ヵ国のiTunesトップアルバムチャートに名を連ね、グローバルチャートで強大な存在感を発揮している。

11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』は日本でも予約販売を開始しており、発売を記念した応募抽選シリアル特典企画のオフラインイベント開催が決定。さらに先着で特典もゲットできる。

(C)KQ ENTERTAINMENT

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.2』

韓国発売日:11月15日

2024.11.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Ice On My Teeth(Festa Remixes 1)』

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/