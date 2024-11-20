11月20日、浦和競馬場で行われた11R・浦和記念（Jpn2・3歳上・ダ2000m）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、アウトレンジ（牡4・栗東・大久保龍志）が快勝した。6馬身差の2着に4番人気のライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）、3着に6番人気のメイショウフンジン（牡6・栗東・西園正都）が入った。勝ちタイムは2:06.0（稍重）。

1番人気で横山和生騎乗、ディクテオン（せん6・栗東・吉岡辰弥）は、4着敗退。

【阪神5R】レガーロ産駒 アウトレンジが連勝

重賞初制覇

C.デムーロ騎乗の2番人気、アウトレンジが早め先頭から後続を突き放して嬉しい重賞初制覇を飾った。直線では完全な独走態勢で押し切りを図ると、2着以下には影をも踏ませぬ快走で楽々ゴール。重賞2度目の挑戦で嬉しい初タイトルを獲得。このメンバーでは力が上だった。1番人気で連覇を狙ったディクテオンは後方から追い込むも4着まで。

アウトレンジ 12戦6勝

（牡4・栗東・大久保龍志）

父：レガーロ

母：クイーンパイレーツ

母父：キングカメハメハ

馬主：寺田寿男

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 アウトレンジ C.デムーロ

2着 ライトウォーリア 吉原寛人

3着 メイショウフンジン 酒井学

4着 ディクテオン 横山和生

5着 ナニハサテオキ 森泰斗

6着 サヨノグローリー 本橋孝太

7着 アイブランコ 和田譲治

8着 ディアセオリー 千野稜真

9着 ダイシンピスケス 笹川翼

10着 スリーヘリオス 松戸政也

11着 オウケンムーン 見越彬央