Åìµþ¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÎÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡©¡¡°æ¾åºé³Ú¡¦·Ê°æ¤Ò¤Ê¤Î¾Ð´é¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×
Åìµþ¡½¡½¤½¤¦Ê¹¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÉ÷·Ê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÅÔ²ñÅª¤ÊÉ÷·Ê¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÖÎÐ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¤½¤ó¤ÊÎÐ¤ò¤Þ¤â¤ê¡¢°é¤Æ¡¢³è¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ2023Ç¯7·î¤«¤é¡ÖÅìµþ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿ÊÃæ¤À¡£
Åìµþ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥º¤Ï¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÈÀ¸¤¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åìµþ¤òà¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ôá¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÔ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÅÔÌ±¤È¶¦¤ËÎ¤»³¤ÎÊÝÁ´¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Î¿¢¼ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ°è¤È´ë¶È¤È¶¦¤ËÎÐ²½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìµþ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2024Ç¯11·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÎÐ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¡ÖÅìµþ¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¤·¤Æ±ØÁ°¡¦¾¦Å¹³¹¡¦ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤ÎÎÐ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÎÐ²½¡£¾Ð´é¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÎÐ¤Ë¿¨¤ì¤¢¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÎÓ»î¤Î¿¹¸ø±à¡×¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë¤ä¼óÅÔ¹â¡¦Âç¶¶¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÜ¹õÅ·¶õÄí±à¡×¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë¡¢£²¿Í¤È¤âÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ê¤É¤âË¬Ìä¡£
Âç¤¤ÊÌÚ¤ËÊú¤Ãå¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÌÜ¹õ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¡ÖÅìµþ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥º¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅÔÆâ¤ÇÎÐ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ð¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÎÐ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â2¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÅìµþ¤Î¼«Á³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©