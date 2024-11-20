Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÌÌ¼±¤¢¤ë¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬²ó¸Ü¡ÖÃ«Àî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¶õµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡»í¿Í¡¦Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤òÉã¤Ë¤â¤Á¡¢Êì¿Æ¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤â£²¿Í¤Î·»¡¦¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¤âÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¡£Ã«Àî¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤°¤é¤¤¡×¤Ç¡¢Ìó£³£°Ç¯Á°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÊì¿Æ¤¬¡Ê»²²Ã¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¶õµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ì¤¤À¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¥Û¥ó¥ÈºÇ¶á¡¢½ñÅ¹¤ÇÃ«Àî¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤«¤¹¤«¤Êµ²±¤°¤é¤¤¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏÅö»þ£·£°ºÐ¤°¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤¦£±¿Í¤Î¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤¹¤ë¤Û¤É¤Îà¥¿¥Ë¥·¥å¥óá¥Õ¥¡¥ó¡£°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤¬ËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³¨ËÜ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥¹¥¤¥ß¡¼¡×¤òµó¤²¤¿¡££±£¹£¶£¹Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢Ë®Âê¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ß¡¼¡¡¤Á¤¤¤µ¤Ê¤«¤·¤³¤¤¤µ¤«¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡£¾®³Ø£²Ç¯À¸¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡Ã«Àî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤È·ë¹½¥¹¥±¥Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÅª¤Ê»í¤È¤«¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ»àÀ¸´Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È»à¤Ì¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¡Ä¡£¤¢¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¥á¥Ã¥Á¥ã¡×¤È»ØÅ¦¡£¾¾ÅÄ¤¬ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤â¡ÖÃË½÷´Ö¤Î¤â¤á¤´¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤È¤«¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡ÖÃ«Àî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿ïÊ¬Á°¤«¤é³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤è¤¯ÆÉ¤à¤Èà¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤ó¤Àá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£