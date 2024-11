インフルエンサーのみもれもんが19日(火)、美脚伸びる超ミニスカショットを披露した。



【別カット5点】みもれもん、美脚輝く大胆ミニスカのブラックコーデ



SNS総フォロワー150万人を超えるインフルエンサーのみもれもん。毎朝、眠気を吹き飛ばす写真を投稿している。



みもれもんは19日、「Lemon has come to Shibuya 渋谷に上陸レモン」とInstagramを更新。渋谷スクランブル交差点を背景にした超ミニスカショットを披露した。



投稿には「スタイル良いなー」「カッコいいです!!二次元のようですね!!!」「かっこいい!そしてめっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。



