キャンペーン：280品以上のAnker製品が「Amazonブラックフライデー」の対象に 出品数は過去最多 最大56％引きの商品も
アンカー・ジャパンは、11月27日（水）からAmazonで開催される「ブラックフライデーセール」に参加。ポータブル電源やUSB充電器など、過去最多となる280製品以上を最大56％引きで販売する。
セールは11月27日（水）0時00分から11月28日（木）23時59分までの「先行セール」と、11月29日（金）0時00分から12月6日（金）23時59分までの「本セール」の2段階で実施。両期間とも同一価格で提供するという。
野外撮影時の電源として活用できそうなポータブル電源「Anker Solix C1000」は43％引きの7万9,900円で販売する。1,000Whの大容量バッテリーを搭載し、ドローンやノートパソコン、各種カメラ機器の充電に対応。車中泊撮影や長時間のタイムラプス撮影も、電源の心配なく楽しめそうだ。
充電に便利なAC充電器「Anker Prime Wall Charger」は41％引きの4,990円。GaN（窒化ガリウム）採用により小型軽量でありながら、67Wの高出力を実現。USB Type-A×1、USB Type-C×2の計3つのポートを備え、複数機器の同時充電に対応する。
USBポート（Type-A×2、Type-C×4）とAC差し込み口×2を備えた多機能電源タップ「Anker Prime Charging Station」は30％引きの1万3,990円。最大240Wの出力に対応し、撮影現場での電源確保はもちろん、ライティング機材やモニターなど、周辺機器への給電も一括で管理できるだろう。
対象製品の一部
セール名
ブラックフライデーセール
開催日時
・先行セール：2024年11月27日（水）0時00分～11月28日（木）23時59分
・本セール：2024年11月29日（金）0時00分～12月6日（金）23時59分
対象製品（一部）
※表示価格はセール価格。（）内は割引率Anker Solix C1000 Portable Power Station：79,900円（43％） Anker Power Bank（10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）：5,790円（28％） Anker Prime Charging Station（8-in-1, 240W）：13,990円（30％） Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）：4,990円（41％） Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m：1,390円（26%） Eufy Security SmartTrack Card：2,690円（33%）