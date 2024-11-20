Eve、劇場アニメ『メイクアガール』の主題歌を担当。楽曲を使用した本予告映像の解禁も
©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト
Eveが、2025年1月31日に公開される劇場アニメ『メイクアガール』の主題歌「花星」を書き下ろしたことを発表した。
◆劇場アニメ『メイクアガール』本予告
本アニメは、SNS総フォロワー数600万超えを誇るトップクリエイター・安田現象による初の長編アニメーションプロジェクト第1弾となる作品だ。Eveが書き下ろしした主題歌「花星」は、11月27日発売のアルバム『Under Blue』にも収録される予定で、楽曲についてEveは以下のようにコメントを寄せている。
◾️Eve コメント
ちょうどツアーが終わったタイミング、自分の中で色んな想いが芽生えてこの曲が生まれてきました。
そしてまたこの作品とも共通項のようなものがいくつもあって、他者との向き合いで変わっていく自分の心境の変化や、当たり前ではない今という現実に向き合って、祈りや願いを込めて制作しました。
「花星」が遠くまで届いてくれることを願っています。
◆ ◆ ◆
また、「花星」が使用された本予告映像も解禁された。映像内では最速で一部楽曲を聴くことができるので、ぜひチェックしてほしい。
劇場アニメ『メイクアガール』
［CAST］
種粼敦美 堀江 瞬
増田俊樹 雨宮天 花澤香菜 上田燿司 日向未南
［STAFF］
原作・脚本・監督：安田現象
絵コンテ・演出：安田現象 CG監督：安田現象 音響ディレクター：今泉雄一 音響効果：上野励 音響制作：ソニルード 音楽：末廣健一郎 配給：角川ANIMATION アニメーション制作：安田現象スタジオ by Xenotoon 製作：メイクアガールプロジェクト
主題歌：Eve「花星」（TOY’S FACTORY）
©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト
『メイクアガール』公式X：@make_a_girl_pr
『メイクアガール』公式TikTok：@make_a_girl_pr
『メイクアガール』公式サイト：make-a-girl.com
Major 4th Full Album『Under Blue』
収録楽曲
1. lazy cat （新録）
2. ティーンエイジブルー （TVアニメ 『アオのハコ』EDテーマ)）
3. 逃避行
4. 虎狼来（ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング）
5. ファイトソング（TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディング・テーマ）
6. 花星 （新録）
7. 冒険録 （スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ）
8. Byme （新録）
9. 巻物語 （コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング）
10. インソムニア （『映画 マイホームヒーロー』主題歌）
11. Bubble feat. Uta （映画『バブル』OPテーマ）
12. スイートメモリー（TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ）
13. 白雪 （映画『ブラックナイトパレード』主題歌）
14. Midnight Runway （新録）
15. ぼくらの （TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ）
16. 花嵐 （ブルボン「アルフォート」CMソング）
17. さよならエンドロール （新録）
18. Under Blue （新録）
19. 夢に逢えたら （新録）
［形態］
・青底盤（完全生産限定盤・特製BOX仕様）［CD＋GOODS＋ブックレット（36P）＋特製BOX］
\6,600（税込）/ TFCC-81105
・映像盤（初回生産限定盤）［CD＋Blu-ray＋豪華ブックレット（60P）＋Zip付外箱仕様］
\8,800（税込）/ TFCC-81106〜81107
・通常盤 ［CD Only］\3,300（税込）/ TFCC-81108
［Blu-ray収録内容］（映像盤のみ）
＜Eve Live 2023 花嵐 -2023.11.26 at さいたまスーパーアリーナ＞
fanfare
ナンセンス文学
ファイトソング
白銀
トーキョーゲットー
夜は仄か
楓
羊を数えて
迷い子
虎狼来
群青讃歌
fanfare
ドラマツルギー
アウトサイダー
バウムクーヘンエンド
アヴァン
廻廻奇譚
ぼくらの
退屈を再演しないで
花嵐
ラストダンス
Sister
君に世界
お気に召すまま
［Music Video 収録曲］
Bubble feat. Uta
白雪
ファイトソング
ぼくらの
冒険録
虎狼来
花嵐
逃避行
インソムニア
スイートメモリー
Byme
［全形態共通 初回プレス分封入特典］
＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
最速先行抽選シリアルコード
※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外
※アルバム全形態封入特典のシリアルコードから申し込み可能
［店舗別予約･購入者特典］
・アニメイト / アニメイト通販
collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）
※collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）は事前に配信された楽曲で、アニメイトオリジナル特典として初のCD化となる
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く
self cover CD （Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse）
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング ：缶ミラー
※一部店舗を除く
・HMV / HMV&BOOKS online：ポストカード
※一部店舗を除く
・Amazon.co.jp
青底盤（完全生産限定盤）・映像盤（初回生産限定盤）：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
映像盤（初回生産限定盤）・通常盤の購入者に先着で「デコダン」に梱包してお届け
※青底盤（完全生産限定盤）は対象外
※すでに特典付カートで予約した場合も対象
※特典無しカートで予約・購入する場合は対象外
※配送中の凹みや破損、汚れなどによる交換は不可
※特典は無くなり次第、終了
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター（B2サイズ）
※各特典に関する詳細は各店にて
※特典は商品引き取り時に受け取りとなる
※特典のデザインは一部変更になる可能性あり
ライブ情報
名古屋・ポートメッセなごや 第3展示館
2025年7月12日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年7月13日（日） OPEN：15:00 / START：16:00
大阪・大阪城ホール
2025年7月19日（土） OPEN：17:30 / START：19:00
2025年7月20日（日）OPEN：15:30 / START：17:00
福岡・マリンメッセ福岡B館
2025年7月26日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年7月27日（日）OPEN：16:00 / START：17:00
仙台・ゼビオアリーナ仙台
2025年8月16日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年8月17日（日）OPEN：16:00 / START：17:00
神奈川・K-Arena Yokohama
2025年8月23日（土）OPEN：17:30 / START：19:00
2025年8月24日（日）OPEN：15:30 / START：17:00
［チケット］
全席指定：\9,800 （税込）
※すべて電子チケットでの販売
※1人1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
関連リンク
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