2025年1月31日（金）公開［CAST］種粼敦美 堀江 瞬増田俊樹 雨宮天 花澤香菜 上田燿司 日向未南［STAFF］原作・脚本・監督：安田現象絵コンテ・演出：安田現象 CG監督：安田現象 音響ディレクター：今泉雄一 音響効果：上野励 音響制作：ソニルード 音楽：末廣健一郎 配給：角川ANIMATION アニメーション制作：安田現象スタジオ by Xenotoon 製作：メイクアガールプロジェクト主題歌：Eve「花星」（TOY’S FACTORY）©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト『メイクアガール』公式X：@make_a_girl_pr『メイクアガール』公式TikTok：@make_a_girl_pr『メイクアガール』公式サイト：make-a-girl.com

Major 4th Full Album『Under Blue』



2024年11月27日（水） 発売収録楽曲1. lazy cat （新録）2. ティーンエイジブルー （TVアニメ 『アオのハコ』EDテーマ)）3. 逃避行4. 虎狼来（ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング）5. ファイトソング（TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディング・テーマ）6. 花星 （新録）7. 冒険録 （スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ）8. Byme （新録）9. 巻物語 （コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング）10. インソムニア （『映画 マイホームヒーロー』主題歌）11. Bubble feat. Uta （映画『バブル』OPテーマ）12. スイートメモリー（TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ）13. 白雪 （映画『ブラックナイトパレード』主題歌）14. Midnight Runway （新録）15. ぼくらの （TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ）16. 花嵐 （ブルボン「アルフォート」CMソング）17. さよならエンドロール （新録）18. Under Blue （新録）19. 夢に逢えたら （新録）［形態］・青底盤（完全生産限定盤・特製BOX仕様）［CD＋GOODS＋ブックレット（36P）＋特製BOX］\6,600（税込）/ TFCC-81105・映像盤（初回生産限定盤）［CD＋Blu-ray＋豪華ブックレット（60P）＋Zip付外箱仕様］\8,800（税込）/ TFCC-81106〜81107・通常盤 ［CD Only］\3,300（税込）/ TFCC-81108［Blu-ray収録内容］（映像盤のみ）＜Eve Live 2023 花嵐 -2023.11.26 at さいたまスーパーアリーナ＞fanfareナンセンス文学ファイトソング白銀トーキョーゲットー夜は仄か羊を数えて迷い子虎狼来群青讃歌fanfareドラマツルギーアウトサイダーバウムクーヘンエンドアヴァン廻廻奇譚ぼくらの退屈を再演しないで花嵐ラストダンスSister君に世界お気に召すまま［Music Video 収録曲］Bubble feat. Uta白雪ファイトソングぼくらの冒険録虎狼来花嵐逃避行インソムニアスイートメモリーByme［全形態共通 初回プレス分封入特典］＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞最速先行抽選シリアルコード※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外※アルバム全形態封入特典のシリアルコードから申し込み可能［店舗別予約･購入者特典］・アニメイト / アニメイト通販collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）※collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）は事前に配信された楽曲で、アニメイトオリジナル特典として初のCD化となる・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除くself cover CD （Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse）・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング ：缶ミラー※一部店舗を除く・HMV / HMV&BOOKS online：ポストカード※一部店舗を除く・Amazon.co.jp青底盤（完全生産限定盤）・映像盤（初回生産限定盤）：コットン巾着通常盤：メガジャケ映像盤（初回生産限定盤）・通常盤の購入者に先着で「デコダン」に梱包してお届け※青底盤（完全生産限定盤）は対象外※すでに特典付カートで予約した場合も対象※特典無しカートで予約・購入する場合は対象外※配送中の凹みや破損、汚れなどによる交換は不可※特典は無くなり次第、終了・楽天ブックス：スマホショルダー・トイズストア：ステッカー・応援ショップ：告知ポスター（B2サイズ）※各特典に関する詳細は各店にて※特典は商品引き取り時に受け取りとなる※特典のデザインは一部変更になる可能性あり