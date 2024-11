菅野よう子率いるYOKO KANNO SEATBLETSが、2001年8月に開催したライブ<SOUVENIR OF TOKYO>の映像が11月22日よりフライングドッグYouTubeチャンネルにて順次公開されることが決定した。これは、2001年に発売されたDVD『FUTURE BLUES』に収録されていたライブ映像(全5曲)で、公式に発表されている唯一の映像となっている。菅野よう子をはじめとする超一流ミュージシャンのパフォーマンスを8mmフィルムで捉えた映像はライブの臨場感を余すことなく収めており、ライブから23年を経た今でもその熱気を余すことなく伝えており、その映像は全ての音楽ファン必見だ。

ライブ映像公開情報



・「Tank!(LIVE 2001/1/10)」 11月22日配信: https://youtu.be/CKhGWOI1qNI・「BAD DOG NO BISCUITS (Live 2001/8/10)」 11月26日配信:https://youtu.be/xjdQ9IdgTYI・「Want it all back(LIVE 2001/8/10)」 11月29日配信:https://youtu.be/Job2ZCEkAXw・「BLUE(LIVE 2001/8/10」 12月3日配信:https://youtu.be/4ruNvKxvW9s・「Piano solo(LIVE 2001/8/10)」 12月6日配信 ※URL後報