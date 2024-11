12月18日恵比寿 LIQUIDROOMにて、<REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ>の開催が決定した。同イベントは、12月7日〜 8日に幕張メッセにて開催される、ライブイベント<REDLINE ALL THE FINAL>のアフターパーティーとなる。主催・KTRとイチロック(SPARK!!SOUND!!SHOW!!)がMCを担当し、FOMARE、 KOTORI、80KIDZ(Live Set)の3バンドが出演する。さらに、DJ's and Performance Actとして、JUBEE、TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SHOW!!、イチロック from SPARK!!SOUND!!SHOW!!、清水英介 from Age Factory/AFJB、BOTS from Dragon Ash、 Kenta Koie from Crossfaith、BIG-B、イデシンゴが会場を盛り上げるとのこと。

<REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ>

日時:12月18日(日)

LOBBY OPEN 23:00 / open・start 23:20(close 6:00)

会場:恵比寿 LIQUIDROOM



[出演]

MC:イチロック、KTR

BANDS:FOMARE / KOTORI / 80KIDZ(Live Set)

DJ's and Performance Act:

JUBEE / TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SHOW!! / イチロック from SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 清水英介 from Age Factory/AFJB / BOTS from Dragon Ash / Kenta Koie from Crossfaith / BIG-B / イデシンゴ



[オフィシャル先行]

販売期間:11月21日(木)12:00〜12月1日(日)23:59

スタンディング \3,000(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

※クレジットカード決済のみ

ぴあ:https://w.pia.jp/t/redline-atf/

ローソン:https://l-tike.com/redline-atf/

イープラス:https://eplus.jp/redline-ap/

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土)千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日)千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里



▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

