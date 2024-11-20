＜REDLINE＞、アフターパーティーの＜REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ＞開催決定
12月18日恵比寿 LIQUIDROOMにて、＜REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ＞の開催が決定した。
同イベントは、12月7日〜 8日に幕張メッセにて開催される、ライブイベント＜REDLINE ALL THE FINAL＞のアフターパーティーとなる。
主催・KTRとイチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）がMCを担当し、FOMARE、 KOTORI、80KIDZ（Live Set）の3バンドが出演する。さらに、DJ's and Performance Actとして、JUBEE、TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SHOW!!、イチロック from SPARK!!SOUND!!SHOW!!、清水英介 from Age Factory/AFJB、BOTS from Dragon Ash、 Kenta Koie from Crossfaith、BIG-B、イデシンゴが会場を盛り上げるとのこと。
＜REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ＞
LOBBY OPEN 23:00 / open・start 23:20（close 6:00）
会場：恵比寿 LIQUIDROOM
［出演］
MC：イチロック、KTR
BANDS：FOMARE / KOTORI / 80KIDZ（Live Set）
DJ's and Performance Act：
JUBEE / TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SHOW!! / イチロック from SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 清水英介 from Age Factory/AFJB / BOTS from Dragon Ash / Kenta Koie from Crossfaith / BIG-B / イデシンゴ
［オフィシャル先行］
販売期間：11月21日（木）12:00〜12月1日（日）23:59
スタンディング \3,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
※クレジットカード決済のみ
ぴあ：https://w.pia.jp/t/redline-atf/
ローソン：https://l-tike.com/redline-atf/
イープラス：https://eplus.jp/redline-ap/
■JMS主催＜REDLINE ALL THE FINAL＞
12月8日（日）千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00
▼12月7日(土)出演アーティスト
ACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里
▼12月8日(日)出演アーティスト
AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン
関連リンク
◆＜REDLINE ALL THE FINAL＞ オフィシャルX
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