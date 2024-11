こたつでぬくぬく温まりながらクルージングを楽しめる！うずしおクルーズ「こたつクルーズ」

「うずしおクルーズ」は、2024年12月1日(日)〜2025年3月16日(日)まで「こたつクルーズ」を開催します。

こたつクルーズ

期間:2024年12月1日(日)〜2025年3月16日(日)

日時:うずしおクルーズ運航時

場所:兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

遊覧船「咸臨丸」と「日本丸」にコタツを設置し、冬でも暖かい空間で鳴門海峡クルージングを楽しめます。

さらに乗船者全員にカイロのプレゼント、ベンチコートの貸出しや温かい飲み物が用意されています。

冬シーズンのうずしおクルーズで温かく楽しく過ごせます。

■イベント内容

1. こたつクルーズ

遊覧船のアンダーデッキにこたつを設置します。

こたつでぬくぬく温まりながらクルージングを楽しめます。

2. カイロのプレゼント

乗船者全員に「使い捨てカイロ」がプレゼントされます(お一人様一個限り・桟橋で配布)

3. ベンチコートの貸出し

寒さに不安がある方に「オリジナルベンチコート」を船内で貸出します。

4. 温かいお飲み物を用意

同社オリジナルの「渦潮コーヒー」や「玉ねぎスープ」等を船内で販売しています。

