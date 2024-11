新年の幕開けを福が来る良い港で迎える！うずしおクルーズ「初日の出クルーズ」

「うずしおクルーズ」は、2025年1月1日(水・祝)限定で「初日の出クルーズ」を特別運航します。

初日の出クルーズ

「うずしおクルーズ」は、2025年1月1日(水・祝)限定で「初日の出クルーズ」を特別運航。

このクルーズは、国生みの島として「日本遺産」に認定されている淡路島の中でも「福良」というとても縁起の良い地名から新年をスタートしていただこうと、毎年実施している恒例の企画クルーズです。

初日の出は一年の最初に目にする縁起物。

2025年の利用者の健康と幸福を願って運航します。

■概要

日時 :2025年1月1日(水・祝)

受付開始/5:30

出航時間/6:30

入航時間/8:10

所要時間/100分

出航場所:兵庫県南あわじ市うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

定員 :150名

■料金

自由席:中学生以上 8,000円、小学生 3,000円 幼児 無料

VIP席 :中学生以上 20,000円 (14名限定)

<特典>華やかな貴賓室を貸切し淡路島産のお酒やソフトドリンク、地元福良にあるクボタ水産の旬の鮮魚が織りなすお刺身などを用意し贅沢なひとときを楽しめます。

船長からの挨拶やブリッジ見学、船長服で記念撮影、専属スタッフ同行により船旅がより一層有意義なものになるようサポートします。

料理協力:クボタ水産

公式ホームページ https://kubotasuisan.com/company/

VIP席(貴賓室貸切)

■サービス

船上獅子舞練り歩き、お神酒&甘酒の振る舞い、絵馬体験、ソフトドリンク&玉ねぎスープサービス、防寒着レンタル(先着順)

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席:前日、VIP席:3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

