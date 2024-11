ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」をシンガポールで開催。

2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品が発表されました。

今回は20世紀スタジオ作品を紹介します。

ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 20世紀スタジオ作品まとめ

開催日:2024年11月20日〜21日

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品を発表!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」にて世界トップクラスのストーリーテリングが披露されました。

ディズニー、20世紀スタジオ、サーチライト・ピクチャーズ、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムからお届けする期待の新作映画やシリーズの作品ラインナップを発表!

今回は、20世紀FOX作品をまとめて紹介します。

ザ・アマチュア(原題)

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年4月11日 全米公開

作品紹介

アカデミー賞受賞俳優ラミ・マレック(『ボヘミアン・ラプソディ』)主演、20世紀スタジオが贈るアクション満載のスパイ・スリラー。

CIA本部の地下オフィスで働くチャーリー・ヘラー(マレック)は、ある日突然ロンドンのテロ事件により妻が殺されてしまい、人生は激変する。

事件に関して一切行動をしない上司に対し、自らの手で問題を解決しようと、危険な旅に出る。

犯人を追跡するために世界中を駆け巡り、知識という最大の武器で犯人を追い詰めていく。

製作

監督:ジェームズ・ホーズ 脚本:ケン・ノーラン、ゲイリー・スピネッリ プロデューサー:ハッチ・パーカー、P.G.A.、 ダン・ウィルソン、P.G.A.、 ラミ・マレック、ジョエル・B・マイケルズ エグゼクティブ・プロデューサー:J・J・フック

キャスト

ラミ・マレック レイチェル・ブロズナハン カトリーナ・バルフ ジョン・バーンサル マイケル・スタールバーグ ホルト・マッキャラニー ジュリアンヌ・ニコルソン エイドリアン・マルティネス ダニー・サパーニ ローレンス・フィッシュバーン

アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年12月19日 全米公開

作品紹介

海兵隊員からナヴィのリーダーになったジェイク・サリー(サム・ワーシントン)、ナヴィの戦士ネイティリ (ゾーイ・サルダーニャ)、そしてサリー一家とともに、もう一度パンドラへと新たな冒険の旅を始める。

製作:監督:ジェームズ・キャメロン

キャスト

サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナ、シガニー・ウィーバー、スティーヴン・ラング 、ケイト・ウィンスレット、クリフ・カーティス、ウーナ・チャップリン

待望の3作目となる『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)』もついに公開!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース2024」にて発表された20世紀スタジオ作品のラインナップ紹介でした。

2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 続きを見る

©Disney/Lucasfilm Ltd. © & Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)情報も!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 20世紀スタジオ作品まとめ appeared first on Dtimes.