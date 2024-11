ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」をシンガポールで開催。

2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品が発表されました。

今回はサーチライト・ピクチャーズ作品を紹介します。

ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 サーチライト・ピクチャーズ作品まとめ

開催日:2024年11月20日〜21日

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品を発表!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」にて世界トップクラスのストーリーテリングが披露されました。

ディズニー、20世紀スタジオ、サーチライト・ピクチャーズ、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムからお届けする期待の新作映画やシリーズの作品ラインナップを発表!

今回は、サーチライト・ピクチャーズ作品をまとめて紹介します。

リアル・ペイン~心の旅~

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年1月31日

作品紹介

ニューヨークに住むユダヤ人のデヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)とベンジー(キーラン・カルキン) は、亡くなった最愛の祖母の遺言で、ポーランドでのツアー旅行に参加する。従兄弟同士でありながら正反対の性格な二人は、時に騒動を起こしながらも、ツアーに参加したユニークな人々との交流、そして祖母に縁あるポーランドの地を巡る中で、40代を迎えた彼ら自身の“生きるシンドさ”に向き合う力を得ていく。

製作

監督・脚本:ジェシー・アイゼンバーグ プロデューサー: デイヴ・マッケイリー、 アリ・ハーティング、エマ・ストーン、 ジェシー・アイゼンバーグ、 ジェニファー・セムラー、エヴァ・ プシュチンスカ

キャストジェシー・アイゼンバーグ、キーラン・カルキン、ウィル・シャープ、ジェニファー・グレイ

名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN

作品紹介

1960年代初頭、激動のアメリカ文化シーンを舞台に、19歳だったミネソタ出身の一人の青年、ボブ・ ディランが、その歌と存在で世界的なセンセーションを起こし、フォークミュージック界の寵児となるも、 定義されることに抵抗し、世界に大きな衝撃を与えるある決断をする。

ティモシー・シャラメが史上最高のカリスマ、ボブ・ディランを演じ、名匠ジェームズ・マンゴールドが描く、その栄光の影にあった衝撃的な実話。

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年2月28日

キャスト:ティモシー・シャラメ、エドワード・ノートン、エル・ファニング、モニカ・バルバロ、ボイド・ホルブルック、ダン・フォグラー ノーバート・レオ・バッツ、スクート・マクネイリー

製作

監督:ジェームズ・マンゴールド

話題作が続くサーチライト・ピクチャーズ。

2025年は『リアル・ペイン~心の旅~』、『名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN』が公開されます。

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース2024」にて発表されたサーチライト・ピクチャーズ作品のラインナップ紹介でした。

2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 続きを見る

©Disney/Lucasfilm Ltd. © & Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『リアル・ペイン~心の旅~』、『名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN』!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 サーチライト・ピクチャーズ作品まとめ appeared first on Dtimes.