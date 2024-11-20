¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡ªÈà¤¬¥±¥Á½¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡©
³ä¤ê´ª¤É¤³¤í¤«¥Ç¡¼¥È¤¹¤é¡Ö¶â¤«¤«¤ë¤·¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¹ó¤¯¤Ê¤¤⁉︎
ÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¸å¤â¤´ÈÓ¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ö¤ªÂå¡© ¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è♡¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿Èà¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö³°½Ð¤ë¤È¶â¤«¤«¤ë¤·¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Ç¥À¥é¥À¥é¥Ç¡¼¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À»ä¤¬¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¿©Èñ½Ð¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¤È¡¢Èà¤ÎÉ¿ÊÑ¤×¤ê¤Ë¤È¤Þ¤É¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© Èà¤Î¥±¥Á½¤µ¡¢¼Â¤Ï½÷ÀÂ¦¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥Ê¥¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
ÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤ë¥ä¥Ð¹Ô°Ù£³Ï¢È¯
ÃËÀ¤¬¥±¥Á½¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀÂ¦¤Î¥ä¥Ð¤¤¹Ô°Ù¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥±¥Á½¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¡ÃË¤¬¤ª¶â½Ð¤¹¤ÎÅö¤¿¤êÁ°´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃËÀ¤¬¥Ç¡¼¥ÈÂå½Ð¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Îº¢¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¡Á¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¡Á♡¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡ÊËÀÆÉ¤ß¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¡Ö¤¦¤ì¤·¡Á♡¡×¤ÎÀ¼¿§¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¤ËÅöÁ³´é¤µ¤ì¤¿¤é¡¢µ¤Á°¤è¤¯¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢°ì½ï¤Ë¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤Æ¼«Ê¬»þ´Ö¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©
¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤Ï³Ú¤À¤«¤é¤È°ì½ï¤Ë¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿²¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤òÎÙ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡ÊÈà¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î²È»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡Ë¡© ÆþÀÒÁ°¤«¤é¥À¥é¤±¤¿´Ø·¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà¤Ï¥¢¥Ê¥¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ö»ä¡¢ÈþÍÆ±¡¹Ô¤¯¤Í♡¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¤Æ♡ ½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¦¥¥¦¥½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¹á¿å¥·¥å¥Ã¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢¥À¥é¤±¤Æ¤ëÈà¤ÏÊüÃÖ¤·¤ÆµÙÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª
£Èà¤ò¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÂ«Çû¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©
ÃËÀ¤ò¥±¥Á½¤¯¤¹¤ë½÷À¡¢±Ç¤¨¤¢¤ëÂè°ì°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¥è¥·¥ª·¯¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÃù¶â¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤½÷À¡Ê¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡Á¥ó¡Ë¡£¤·¤«¤âÆþÀÒÁ°¤«¤é¡Ö·î¤Ë¡ûËü¡¢¶¦Æ±¤ÇÃù¶â¤·¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ½÷Ë¼ÌÌ¤Þ¤Ç¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¤´ÃÚÁö¤·¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â»È¤¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ°à¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀµÏÀ¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Íè²Ô¤°ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥Á½¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼Â¤Ï¤µ¤²¤Þ¤óÀâ¡ª¡Ë¡£
Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤´Ë«Èþ¤À¤«¤éµ¤Á°¤¬¤¤¤¤¡ª
¡Ö¤¢¡¢¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¡×¤È¤¿¤¤¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤¯¤ì¤º¡¢ÆþÀÒÁ°¤«¤é²È»ö¤·¤Æ¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤Ç¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¡¢¡ÖÀáÌó¤·¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¤¦¤ë¤µ¤¤½÷À¤Ã¤Æ¤Á¤Ã¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç¥ª¥«¥ó¡¢²ÈÂ²ÏÈ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤¡ª ¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¡Á♡ ¤è¤Ã¤·¤ã¡ª ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½µ´Ö»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤Ëµ¤Á°¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¿¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì½µ´Ö¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¸òºÝÁ°¡¢¸òºÝÄ¾¸å¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç♡ ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁ´¤Æ²ò·è¤Ç¤¹¡ª