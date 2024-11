【Microsoft Flight Simulator 2024】11月20日 発売価格 Standard Edition:9,700円Deluxe Edition:13,000円 Premium Deluxe Edition:16,300円 Aviator Edition:26,000円

マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用シミュレーション「Microsoft Flight Simulator 2024」において、サーバーに関する問題が発生していると発表した。

本作は、フライトシム「Microsoft Flight Simulator」シリーズの最新作。本作ではデータサイズをコンパクトにするため、マップやエアクラフトといった主要データもサーバー側へ移しているが、発売時から多くのユーザーがサーバーにアクセスしたため、読み込み時間が長くなったり、サービスが停止してゲームがプレイできない問題が発生している。

開発チームはデータ要求を処理するサーバーが過負荷になっており、この問題に対処していると発表。このまたゲーム内の「マイライブラリ」から航空機が消える問題も発生しているが、この問題はサーバーに関する問題と関連していると明かしている。これらのサーバー問題について、公式からの続報を待ちたい。

We are continuing to work to resolve the server-related issues that have resulted in long loading times and service outages in Microsoft Flight Simulator 2024.



Users can check the current service status for Microsoft Flight Simulator 2024 on the Xbox Support Status page:… https://t.co/haWTGtojQh