NOT WONK、4年ぶり新作アルバムから先行曲配信リリース
苫小牧のロックバンドNOT WONKが 新曲シングル『Changed』を11月20日配信リリースした。
関連記事：アジカン後藤×NOT WONK加藤 世代を超えたシンパシーと音楽への向き合い方
2021年に4thアルバム『dimen』をリリース後、加藤修平（Vo./Gt.）はソロプロジェクトSADFRANKを始動、2023年にはファーストアルバム『gel』をリリース。今年3月にはUSインディーロック界の重鎮・SUPERCHUNKとNOT WONKでスプリットツアーを敢行、10月には加藤が発案者となり地元の仲間達と表現の交換市"FAHDAY 2024"を開催するなど濃密な時と表現を重ねてきた。
NOT WONKの音源としては半年前に突如発表した「Asshole （Unpplugged Mix）」は加藤弾き語り形式の録音であったが、「Changed」は来年2月5日にリリースする5thアルバムからの先行曲としてバンドフォーマットの作品となっている。ベース藤井が脱退し、それを象徴するかのようにベースレスとなっている本楽曲は常にリアルに社会、己自身を見つめ、真摯に向き合ってきたバンドの所信表明にも感ずるような楽曲ともいえる。
また、新作アルバムを引っ提げ来年2月27日、渋谷クアトロ公演より始まるワンマンツアーを開催することが発表された。新作アルバムの詳細は後日発表予定となる。
■NOT WONK 加藤修平（Vo./Gt.） コメント
これは後ろ向きな彫像ではなく、今だけ鳴る俺と尭睦2人の新しい音像です。このまま受け取ってもらえたら嬉しい。
＜リリース情報＞
NOT WONK
『Changed』
リリース日：2024年11月20日（水）
https://friendship.lnk.to/Changed_nw
＜ライブ情報＞
NOT WONK ONEMAN TOUR 2025（仮）
チケットリンク：https://w.pia.jp/t/notwonk-2025/
料金：学割 3000円 （+1D） / 一般 4000円 （+1D）
2025年2月27日（木）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2024年3月14日（金）大阪・心斎橋 Live House ANIMA
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月15日（土）愛知・名古屋 CLUB UPSET
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
2025年4月20日（日）北海道・札幌 BESSIE HALL
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
主催/制作：Bigfish inc.
INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/
HP：https://notwonk.jimdofree.com/
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2021年に4thアルバム『dimen』をリリース後、加藤修平（Vo./Gt.）はソロプロジェクトSADFRANKを始動、2023年にはファーストアルバム『gel』をリリース。今年3月にはUSインディーロック界の重鎮・SUPERCHUNKとNOT WONKでスプリットツアーを敢行、10月には加藤が発案者となり地元の仲間達と表現の交換市"FAHDAY 2024"を開催するなど濃密な時と表現を重ねてきた。
また、新作アルバムを引っ提げ来年2月27日、渋谷クアトロ公演より始まるワンマンツアーを開催することが発表された。新作アルバムの詳細は後日発表予定となる。
■NOT WONK 加藤修平（Vo./Gt.） コメント
これは後ろ向きな彫像ではなく、今だけ鳴る俺と尭睦2人の新しい音像です。このまま受け取ってもらえたら嬉しい。
＜リリース情報＞
NOT WONK
『Changed』
リリース日：2024年11月20日（水）
https://friendship.lnk.to/Changed_nw
＜ライブ情報＞
NOT WONK ONEMAN TOUR 2025（仮）
チケットリンク：https://w.pia.jp/t/notwonk-2025/
料金：学割 3000円 （+1D） / 一般 4000円 （+1D）
2025年2月27日（木）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2024年3月14日（金）大阪・心斎橋 Live House ANIMA
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月15日（土）愛知・名古屋 CLUB UPSET
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
2025年4月20日（日）北海道・札幌 BESSIE HALL
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
主催/制作：Bigfish inc.
INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/
HP：https://notwonk.jimdofree.com/