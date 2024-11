生クロワッサンが大人気！ 都会の喧騒を忘れる緑に囲まれた癒やしのカフェ（東京・原宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は原宿にオープンした、緑に囲まれたパティスリー&ブーランジェリー・カフェ。

〈New Open News〉

bosquet de Harajuku(東京・原宿)

ホイップクリームを挟んで季節のフルーツなどをのせた生クロワッサン

2024年9月、原宿駅から徒歩5分ほど、原宿外苑緑道沿いの「ラ・グランド・メゾンTOKYO」内にパティスリー&ブーランジェリー・カフェ「bosquet de Harajuku」がオープンしました。以前パティスリーをしていたところ近隣の方から開店の要望があり、レストランのリニューアルに伴いキッチンの体制も整ったのでオープンに至ったそう。「ラ・グランド・メゾンTOKYO」でシェフパティシエを務める中島亮氏が作るその時期の旬の素材を使ったパンやスイーツを提供します。

日差しで明るいカウンター席

店名の「bosquet」はフランス語で木立や樹木の意味。緑道を進んで現れる店舗は、木々に囲まれひっそりとたたずんでいます。店内は季節ごとに小物を変え、イラストや書籍などアートギャラリーのような雰囲気。パンの良い香りが漂う空間には、外の景色を楽しめる窓際のカウンター4席と2名用のテーブルが2卓あり、気持ちの良いテラス席には2〜3名用のテーブルが4卓あります。

緑が目の前にあるテラス席 出典:happywineさん

テラス席は愛犬と一緒に利用でき、犬用クッキーも用意。都会の喧騒を忘れ、緑に包まれながらほっと一息つけます。

原宿はちみつバタートースト

おすすめの「原宿はちみつバタートースト」320円は、メディアでも取り上げられたシェフの自信作。原宿産はちみつを使って外はカリッと中はしっとり仕上げています。アイスの棒を刺しているのがポイント。食感が楽しく、バターとはちみつがしっかり染み込み濃厚でやみつきになるおいしさです。また「生ハムハニーバタートースト」480円も、ハニーバタートーストにスペイン産生ハムをのせ塩味と甘みの絶妙なバランスと好評です。

生クロワッサン(いちご) 350円 出典:ゆっきょしさん

季節によってフルーツが変わる「生クロワッサン」(いちご350円、黒いちじく400円、ブドウ350円)は、ホイップクリームがたっぷりのスイーツパン。他にもモンブランがあり、季節が変わればいちごも提供予定だそう。

こちらもフルーツは旬のものを使う「プリンアラモード」

店内メニューではフルーツがたっぷり乗った見た目も美しい「プリンアラモード」900円や、朝食にぴったりの身体に優しい「アサイーボウル」950円や「グリークヨーグルト」950円が人気。トッピング豊富なクレープや、ボリューム満点のガレットも用意しているので、ランチ利用にも◎。

店内に並ぶたくさんのパン

パンは朝焼いて提供後、追加はないので、色々な種類を楽しみたい方は早めの訪問がおすすめ。都心にいるとは思えない自然あふれる癒やしのカフェ、お出かけが気持ちの良いこの季節におすすめの素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

アサイーボウル 出典:いとしのきみさん

『テラス席でいただく幸せ

緑が陽の光を浴びて美しく、都心とは思えない景色。

都会の喧騒を忘れ、リラックスしながら楽しむひとときを提供してくれます。

さらに

店内の美しいパンやスイーツを放っておくことが当然出来ず、お持ち帰り

フランスの伝統を感じさせる上質なパンで多くのファンを魅了しています』(いとしのきみさん)

種類豊富なパンに目移りしそう 出典:sugar_and_saltさん

『森のパワーを感じられる開放的な雰囲気。

都会の喧騒を完全に忘れられる空間

◆今回注文したメニュー◆

▼カフェメニュー

#グリークヨーグルト @950

→余分な乳清をしっかりと切ってある濃厚なヨーグルト!

実のしっかりしたいちご、キウイ、バナナ、シャインマスカット、ベリーと、甘さ控えめのグラノーラをお腹いっぱいに食べられる!

地産地消の原宿はちみつをかけると、さらに贅沢な味わいに!

#アサイーボウル @950

→鮮やかな紫色のアサイーをベースに、イチジク、キウイ、オレンジ、バナナ、ベリーがグラノーラと共に乗ったアサイーボウル!

アサイーのクリーミーな食感とグラノーラのサクサク感が楽しくなる一皿!

#抹茶ラテ @700

#ほうじ茶ラテ @700

▼お持ち帰り

#ハニーバタートースト @320

→原宿はちみつがしっかり染み込んだ、サクサク感も楽しめる濃厚なトースト!

これはリピ確!

#プレミアムピスタチオクリームデニッシュ〜グリオットチェリーソース入り〜 @680

→ピスタチオクリームが乗ったフワフワのデニッシュの中に、甘酸っぱいチェリーソースがたっぷり入った贅沢な1品!

#バスクチーズケーキ(栗かぼちゃ) @680

→食べた瞬間に栗かぼちゃの風味が口いっぱいに広がる、濃厚なバスクチーズケーキ!』(sugar_and_saltさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆bosquet de Harajuku住所 : 東京都渋谷区神宮前1-40-20 パークコート神宮前 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

