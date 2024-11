【本日発売】ティラミスラテおいしそう～♡タリーズから限定ドリンク＆フード登場！クリスマス気分を先取り♪

タリーズコーヒーから、クリスマスや年末年始のいわゆる「ホリデーシーズン」を彩る、限定ドリンクやフードが発売されました!毎年大人気の「アイリッシュラテ」や、まるでティラミスを食べているかのような「マスカルポーネティラミスラテ」が登場!クリスマスツリーなどをモチーフにしたフードも、要チェックですよ~♪タリーズからホリデー気分を盛り上げる新商品が発売!今年のテーマは、”May your Holidays Sparkle with Joy and Laughter”だそう。「これから訪れるホリデーシーズンが楽しみと笑顔でキラキラと輝きますように」という思いが込められています♪心温まるドリンクやキラキラ輝くアイテムで、クリスマス~年末年始の気分を盛り上げちゃいましょう!▶ホリデーシーズン限定ドリンクアイリッシュラテ (HOT/ICED)Short:570円(税込) Tall:630円(税込) Grande:690円(税込)タリーズのホリデードリンクの定番!アイルランド発祥とされるアイリッシュコーヒーをモチーフにした、エスプレッソのコクと焦がしカラメルのような風味が楽しめるカフェラテです。マスカルポーネティラミスラテ (HOT/ICED)Short:570円(税込) Tall:630円(税込) Grande:690円(税込)濃厚なエスプレッソに、なめらかなマスカルポーネホイップとココアパウダーをトッピング。まるでティラミスのような味わいが楽しめるカフェラテです。&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー (HOT/ICED)Short:590円(税込) Tall:650円(税込) Grande:710円(税込)ロイヤルミルクティーに、甘酸っぱい苺とサクサクのパイを合わせた、見た目も華やかなミルクティー。カスタードとナッツの風味がアクセントになっています。▶ホリデーシーズン限定フード左下:オレンジリキュール香るティラミス(単品:535円(税込) セット:875円(税込)~)オレンジリキュールが香る、ちょっぴり大人なティラミス。マスカルポーネチーズとコーヒーのバランスが絶妙です。左上:苺のアマクロツリー(360円(税込))タリーズの冬の定番フード「アマクロツリー」の苺バージョン!甘酸っぱい苺ジャムがサンドされています。右上:キャンディケインドーナツ ストロベリー&クランベリー(365円(税込))クリスマスカラーのキャンディケインをイメージしたドーナツ。クランベリー風味の生地に、ホワイトチョコとストロベリーチョコがトッピングされています。▶ホリデーシーズン限定グッズホリデーシーズン限定のグッズやビーンズも多数登場!シンプルなデザインでありながら、日常をキラキラと輝かせてくれるようなアイテムが揃っています。ぜひチェックしてみてくださいね。ベアフル ダブルグラス(スター) 2,530円(税込)ニット帽ベアフル® (チョコ&ホワイト)〔プチ〕 1,650円(税込)/1体タリーズハニー オリジナルブレンド500g ホリデーエディション 1,230円(税込)タリーズでホリデー気分を先取り!タリーズコーヒーのホリデーシーズン限定ドリンクやフードで、一足先にクリスマス気分を味わってみてはいかがでしょうか?※画像はイメージです。一部取扱いをしていない店舗があります。※記事内で紹介した商品は掲載当時の情報であるため、在庫状況、価格などが異なる場合がございます。