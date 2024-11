◆小川史記、1st写真集「キセキ」

― 今作の発売が決まった時の心境を教えてください。小川:27〜8歳ぐらいから、マネージャーにもファンの皆にも「写真集を出したい」と1つの夢としてずっと言っていたので、夢が叶ったというか。結構唐突に決まって、急に動いたのでびっくりしたんですけど、とにかくまた一つ夢が叶って、すごく嬉しかったです!― 1番初めに伝えたかった人は?小川:ファンの皆に言いたかったです。お仕事の匂わせをするのが好きなタイプで、すごく言いたがりなので、多分すぐ匂わせてました(笑)。「今日めちゃめちゃいいことがあった!」「楽しみにしていて!」と言っちゃってましたね(笑)。― 30歳の誕生日に発売するということで、記念となる1冊かと思いますが、どのような思いで制作しましたか?小川:カッコいい・可愛い・セクシー、全部を1冊で見せたいなと思っていました。 “奇跡”と自分で言っているぐらいなので、振り幅やギャップを写真集で出せたらと思って撮影しました。脱いだことがなかったので、ファンの皆が喜んでくれそうです。― 撮影は緊張しましたか?小川:緊張は全然なく、僕は(スタッフを)“奇跡チーム”と呼びますけど、奇跡チームで楽しく撮影していました!― 撮影したカットを見て、新たに発見したご自身の魅力はありましたか?小川:半分以上は、BUDDiiSの活動でも見せたことのない写真だなと思います。可愛いカットは普段から撮っているんですけど、大人なカットは新しかったので「良かった、自分にできた。29歳だ!」って嬉しかったです(笑)。あとはサングラスをかけたカットも新しいなと思いました。カッコいいけど美しいというか、すごく綺麗だなって。僕の中での新しい発見でした。― 普段はBUDDiiSのメンバーと一緒に撮影することが多いかと思いますが、自分のための写真集を出すということで、気持ちに違いはありましたか?小川:1人なので、1日中自由にワイワイ騒ぎながら撮っていました。自分で自分の誕生日をお祝いするカットもあって、写ってはないんですけど、自分の映像を見ているんです。それは嫌でしたね(笑)。BUDDiiSの「The One」という曲で、キャーって言っている自分見て「あ〜、やってる」って思って(笑)。― (笑)。今回の写真集をメンバーが見たら、どのような反応をすると思いますか?小川:「めっちゃいい!」って言ってくれると思います。それこそ解禁されているカットとかをFUMIYA(高尾楓弥)が「めっちゃいい!」と言ってくれたので、 早く渡したいですね。― 29年間の軌跡を織り交ぜた1冊ということですが、お気に入りカットはありますか?小川:(海辺でのカットを紹介して)砂浜×裸ジャケット×手に革靴、これ最高です!― ご自身の案なのでしょうか?小川:色々リファレンスを出していただいた中で、舘ひろしさんの写真でこの感じの写真があって、僕が「これだけは本当にやりたいです!手に革靴を持たせてください!」とお願いしました。砂浜×手に革靴がカッコよすぎて最高です!― 実際に撮影したカットを見ていかがですか?小川:我ながら渋いですね、自分大好きですみません(笑)。素晴らしいです。これはめちゃめちゃいいカットです!― 撮影中に「奇跡だったな」と思えるような瞬間はありましたか?小川:“溺れ史記“ですかね。(水中でのカットは)難しくて、溺れかけちゃいました(笑)。浮き沈みがある中で「1回(水の中に)入っちゃおう!」と言われて入って、「うわー!無理無理!」となっている奇跡の一瞬を逃さず撮っていただきました!ちゃんと作品としてページになったのは奇跡だなと思っています。― EXPG生時代から親交のある親友・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの日高竜太(※「高」は正式には「はしごだか」)さんとの対談企画も掲載されますが、小川さんが提案されたのでしょうか?小川:はい!僕が竜太にお願いしました。対談を終えて、1発目に「あの内容で大丈夫だったかな?」と言うぐらい、2回3回読まないと理解できないコアな内容になっているので、そういうのを話せたのは改めて良かったなと思いました。竜太だから引き出してもらったというか、竜太としか話せない、ここでしか聞けない内容になっています。― 対談企画を通して、印象に変化はありましたか?小川:変わらないです。竜太も「ふみくん変わらない」って言ってくれます。「2人で一緒にステージに立ちたい」とか、当時漠然と話していたことが10年の時を経て叶えていけているというのが、めちゃめちゃ嬉しいですね。「まだまだここから一緒に頑張ろうぜ!」と戦友みたいな感じで話しています。― 可愛い、かっこいい、セクシーなど、色々な形容詞が出てきましたが、今何と言われるのが1番嬉しいですか?小川:30歳にもなって「可愛い」と言っていただけるのは、すごくありがたいなと思うので「可愛い」はやっぱり嬉しいですね。― 「可愛い」と言われるのが、照れくさい時期もあったのでしょうか?小川:ありました。僕すごく可愛かったんです。高校2年生ぐらいまで身長も低かったので、どこに行っても「可愛い」と言われ続けていて。思春期の時期だったので「可愛い」と言われるのが本当嫌だったんですけど、今思えばすごく嬉しいことだなと。ダンスを始めてから一切「可愛い」と言われなくなってしまい、今「可愛い」を取り戻しています。どうやって、あの時の僕を取り戻そうかなと必死に食らいついています(笑)。― “奇跡の29歳”という言葉が浸透していますが、その現状についてどう思われていますか?小川:怖いです(笑)。正直、バラエティに出た時とか、グループのYouTubeとかで「ここから1個広がればいいな」ぐらいの感じで始めたら、巷でいよいよ“奇跡さん”って呼ばれ始めちゃって(笑)。TikTokライブをしていても「この間のファッションイベントで、奇跡さん見ました!」ってコメントがあったり、思わぬ広がり方をしています(笑)。本当にありがたいです。“奇跡の29歳”とか、“奇跡ポーズ”とか、ファンの皆さんが主導でやってくれているのもあり、ちょっとずつ広がってきているのかなって思います。佐野勇斗くん(M!LK)とかも、僕のことを“キセおじ”と呼んでいて、反響が大きかったです。佐野くんは自分がどれだけ影響力があるのか考えていないので、一時“奇跡の29歳”より、“キセおじ”の方が流行っていました(笑)。色々な方のお力のおかげで“奇跡の29歳“が広まったなと感じています。― “キセおじ”と呼ばれることに対してはいかがですか?小川:嫌ではないんですけど、僕は“奇跡の29歳”でやっているのに、あなたみたいな人が“キセおじ”とか配信で言っちゃうと、世の中が“キセおじ”で認知しちゃうからって(笑)。でも僕は柔軟なので、そうなったらすぐにハッシュタグを“キセおじ”に変えます!― ズバリ、奇跡のビジュアルを保つ秘訣は?小川:やっぱり睡眠!僕は睡眠にフルメーター振り切っていて、最低でも7時間は確保します。あとは「俺って最高!奇跡だ!」っていう日々を…今すごく滑ったんですけど(笑)、ノンストレスで幸せな日々を送っています。あとはフルーツを食べたり、ここ最近だとビタミンのサプリを飲み始めたり。韓国に行った時におすすめされて毎日飲んでいるんですけど、レベルが違う!朝の目覚めがすごくいいです!― ありがとうございます。参考にさせていただきます!★インタビュー後編では、人生を振り返って今思うことやファンへの思い、夢を叶える秘訣などを語っている。(modelpress編集部)スタイリスト:井上亮(PUNCH)ヘアメイク:YUUKI(PUNCH)1994年11月21日生まれ、埼玉県出身。2020年9月16日に結成されたBUDDiiSにてダンサー・ラッパー、そしてリーダーとして活動中。2024年9月にはワンマンライブ「BUDDiiS vol.08 Nippon Budokan」を日本武道館で2日間開催。12月29日にはさいたまスーパーアリーナにてグループ史上最大規模のワンマンライブ「BUDDiiS vol.09 -MiiRAI-」も決定している。また、TBS「よるのブランチ」(毎週水曜23時56分〜)にレギュラーとして出演中。さらにドラマや映画、舞台、2024年1月には自身プロデュースのオリジナルブランド「LILRIVER」を立ち上げるなど幅広い分野で活動を広げている。映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』が2025年2月14日・3月14日に2作連続で公開予定。発売日:2024年11月21日(木)撮影:神戸健太郎サイズ:B5 変形ページ:128ページ発行:SDP作品公式X:@fumi1st_kiseki作品公式Instagram:@fumi1st_kiseki【Not Sponsored 記事】