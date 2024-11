Dragon Ash × The BONEZ、総勢8名で『TFT』に登場！「Straight Up feat. JESSE」を一発撮り

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ライブハウスの熱狂そのままに、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなメディア初パフォーマンス!

Dragon Ashが『THE FIRST TAKE』に登場。

楽曲は、Dragon Ashの真骨頂となるミクスチャーロック「Straight Up feat. JESSE」。演奏はDragon Ashのメンバーだけでなく、盟友The BONEZのメンバーも全員参加。ライブハウスの熱狂そのままに、総勢8名での一発撮りでパフォーマンスを披露。

全員が口をそろえて緊張したという両バンドメンバー全員が参加しての一発撮りは、ここでしか見ることのできない『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなメディア初パフォーマンス。

“Straight Up”プロジェクトと題した今回のコラボは、ライブシーンで話題の2バンド、Dragon AshとThe BONEZとのコラボレーション。The BONEZ のメンバーであり、2019年よりDragon Ashのベースも務めるT$UYO$HIが旗頭となり、ロックシーンをそれぞれのフィールドで開拓してきた親友であり、ライバルでもあるJESSE(The BONEZ)とKj(Dragon Ash)を繋いで始動したプロジェクトから、Dragon Ashの新曲「Straight Up feat. JESSE」が誕生。

タイトルの「Straight Up」には、“互いに腹を割る”という意味があり、ふたりのカリスマが共に歌う姿の説得力と躍動感。それぞれのバンドのこれまでの歴史と、失くした友への思いやこれからの時代を切り開いていくという意志が込められてる。

また、本楽曲は、映画『十一人の賊軍』キャンペーンソングにも抜擢されている。

両バンドは、先に『THE FIRST TAKE』でも公開されたThe BONEZ「Straight Up feat. Kj」と本楽曲を引っさげたスプリットツアー『Straight Up Tour』を開催。各会場チケット入手に困難を極める公演となり、11月10日に行われたZepp Haneda公演で感動のファイナルを迎えた。そして、その公演ラストに12月30日に行われる追加公演を発表した。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

Straight Upプロジェクト OFFICIAL SITE

https://www.straightup.jp/

The BONEZ OFFICIAL SITE

https://thebonez.com/

Dragon Ash OFFICIAL SITE

http://www.dragonash.co.jp/