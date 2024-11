ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」をシンガポールで開催。

2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品が発表されました。

今回はルーカスフィルム、スター・ウォーズ作品を紹介します。

ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 スター・ウォーズ作品まとめ

開催日:2024年11月20日〜21日

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品を発表!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」にて世界トップクラスのストーリーテリングが披露されました。

ディズニー、20世紀スタジオ、サーチライト・ピクチャーズ、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムからお届けする期待の新作映画やシリーズの作品ラインナップを発表!

今回は、ルーカスフィルム、スター・ウォーズ作品をまとめて紹介します。

マンダロリアン&グローグー(原題)

プラットフォーム:劇場

公開日:2026年5月22日 全米公開

作品紹介

ペドロ・パスカル主演、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディ、ファヴロー、フィローニ、イアン・ ブライスがプロデュースするマンダロリアンとグローグーの旅路の新たな冒険を描いたこの作品は現在製作中。

キャスト:ペドロ・パスカル、シガニー・ウィーバー

製作

監督:ジョン・ファヴロー

プロデューサー:キャスリーン・ケネディ、ジョン・ファヴロー、デイブ・フィローニ、イアン・ブライス

ディズニープラスで配信され人気となった『マンダロリアン』がついに劇場作品に!

最新トレーラーが公開されました。

スター・ウォーズ:スケルトン・クルー

プラット:ディズニープラス

配信日:2024年12月4日

作品紹介

この冬、まだ誰も知らない新たな<スター・ウォーズ>の幕が開く。

ダース・ベイダー亡き帝国崩壊後の銀河で、平和な星から宇宙船に乗って広大で危険な世界に迷い込んだ“4人の少年少女たち”。

彼らは神秘の力<フォース>を操る“謎の男”と出会い、限界ギリギリで銀河を駆け巡る乗組員チーム<スケルトン・ クルー>を組むことに…。

未知のクリーチャーや宇宙海賊に追われながら、はたして彼らは無事に故郷 に戻れるのか?

いま、はるかかなたの銀河系で、僕たちの冒険が始まる──。

製作

製作総指揮:ジョン・ファブロー、デイヴ・ フィローニ ショー・ランナー:ジョン・ワッツ、 クリストファー・フォード

キャスト:ジュード・ロウ

スター・ウォーズ:ビジョンズ VOLUME3

プラットフォーム:ディズニープラス独占配信

配信日:2025年

作品紹介

世界最高峰のクオリティを誇るアニメ・クリエイターたちの“ビジョン”を通して描かれる、スター・ウォー ズの新たな物語。

Volume 1を率いたアニメスタジオに、新たに複数のスタジオが加わり、スター・ウォー ズ<創造のルーツ>の一つの<日本>から、はるかかなたの銀河を舞台に、想像を超えた物語が描かれる。

デイビッドプロダクションズ 、神風動画+ANIMA、キネマシトラス 、ポリゴン・ピクチュアズ 、プロ ダクションI.G、プロジェクトスタジオQ 、TRIGGER、ウィットスタジオが新作を制作。

製作

制作会社:デイヴィットプロダクション 、神風動画 +ANIMA、キネマシトラス 、ポリゴン・ピクチュアズ 、プロダクションI.G.、プロジェクトスタジオQ、 2025年 TRIGGER(トリガー)、WIT STUDIO(ウィットスタジオ)

キャシアン・アンドー シーズン2

プラットフォーム:ディズニープラス

配信日:2025年4月

キャスト:ディエゴ・ルナ、ステラン・スカルスガルド、ジュネヴィーヴ・オーライリー

製作

監督:トニー・ギルロイ

作品紹介

スター・ウォーズ最高傑作とも称される『ローグ・ワン』で、命懸けのミッションに挑んだキャシアン・アンドー。

その前日譚を描いたオリジナルドラマのファイナル・シーズン。

シーズン2となる全12話では、帝国圧政の最中に誕生した反乱軍の物語とともに、映画『ローグ・ワン』へと直結する最後の4年間が描かれる。

シーズン1では、現実に背を向けていたキャシアンが立ち上がり、仲間たちとともに反乱の火が灯された。

シーズン2では、キャシアンが反乱軍のリーダー、そして英雄へと変貌を遂げ、銀河の運命を変える姿が描かれる。

圧倒的な帝国との戦いが迫るにつれ、誰もが試練にさらされ、裏切り、犠牲、対立とともに、その物語はさらに深まる。のちにルーク、レイアたちが率いる反乱軍は、どのようにして生まれたのか。

伝説の原点へと続く、名もなき戦士たちの”希望”の物語。

2025年以降の話題の作品が盛りだくさんのスター・ウォーズ映画。

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース2024」にて発表されたスター・ウォーズ作品のラインナップ紹介でした。

