¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¦é÷µí¤¯¤â¡ßso-bin¤Ë¤è¤ëÌÂµÜËÁ¸±ëý¡½¡½RPG¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥ê¥£¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É¡õ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥É¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª

シリーズ累計30万部突破の大ヒットダークファンタジー『ブレイド&バスタード』のアニメ化が決定した。

同作は1981年にアメリカで発表された名作RPG『Wizardry(ウィザードリィ)』の世界観で繰り広げられる迷宮冒険譚。2018年にテレビアニメ化も果たした人気小説『ゴブリンスレイヤー』の蝸牛くも氏が原作、そして『オーバーロード』でお馴染みのso-bin氏がキャラクター原案を担当。原作小説は2024年11月時点で4巻までリリース済み。また「DREコミックス」では、楓月誠氏によるコミカライズ版も連載されている。

物語の舞台は誰も踏み入れたことのない「迷宮」。その奥で死体として発見された男・イアルマスは、蘇生されたものの、記憶を失っている。そこで自らの「生前」を知るために単独で「迷宮」に潜り、冒険者の死体を回収する日々を送っていた。そんな彼の日常は、「残飯(ガーベイジ)」と呼ばれる少女剣士との出会いを機に動き始める――。

同作の世界観を構築する「ウィザードリィ」は、後に登場する様々なゲームタイトルに多大な影響を与えたRPGの始祖のひとつとされ、40年以上たった今もなお、世界中に多くのファンを持つ名作だ。

そんな「ウィザードリィ」を題材にしていることもあり、『ブレイド&バスタード』は世界10言語以上で展開。また、日本を代表するダークファンタジーの名手がタッグを組んだという点も多くの読者を惹きつけているポイントとなっており、注目度はワールドワイドに広がっている。

そして今回のアニメ化発表に際して、蝸牛くも氏、so-bin氏、楓月誠氏からコメントも寄せられている。

●蝸牛くも

「ドーモ、蝸牛くもです! アニメ……アニメ!? OVA以来の!? ウィザードリィのアニメ!? わあい! わあい! ヤッター! バンザーイ! バンザーイ!!……などと喜んでおりますが、まさか自分がウィザードリィに関わらせて頂けた上に、アニメまで作って頂けるとは、まったく夢にも思いませんでした。20ウン年前に『ウィザードリィ4コマまんが王国』を買ったキッズが、こんなことになるだなんて、エル'ケブレスだってご存知なかったでしょう。あれからリルガミンを訪れ、多くの作家さんがたの手掛けた素晴らしい作品に触れ、先達の冒険者の足跡を辿って此処まで来ましたので、本当に縁と幸運に恵まれたと思います。この素晴らしいゲームを作ってくださったオーバーロードと大魔道士の御二方に心からの感謝を。そして僭越ながら、このアニメでウィザードリィに初めて触れるだろう方々に、この一文を贈らせてください。Welcome to the world of Wizardry!」

●so-bin

「アニメ化発表されました! 前もちょろっと言ってましたが自分はwizに明るくないのですが蝸牛先生の書かれる物語のキャッチーさや、楓月先生のコミカライズで魅力的に活き活きとしてるキャラクター達、wizファンの方たちが楽しそうに小ネタで盛り上がってるのを見て自分もこの作品をとても楽しんでおります。面白いアニメになればいいなあ! と願っております」

●楓月誠

ゲーム「ウィザードリィ」に触れたことがある人はもちろん、RPGが好きなら誰でも楽しめること間違いなしの『ブレイド&バスタード』。イアルマスやガーベイジたちが画面で躍動する姿を楽しみにしていよう。

■作品情報

原作小説『ブレイド&バスタード』

原作:蝸牛くも、イラスト:so-bin

レーベル:DREノベルス

発行:株式会社ドリコム



コミカライズ『ブレイド&バスタード』

漫画:楓月誠、原作:蝸牛くも、キャラクター原案:so-bin

レーベル:DREコミックス

発行:株式会社ドリコム