ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」をシンガポールで開催。

2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品が発表されました。

今回はディズニー作品を紹介します。

ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 マーベル作品

開催日:2024年11月20日〜21日

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが、2025年以降の豪華な劇場公開作品とディズニープラス配信作品を発表!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケースAPAC2024」にて世界トップクラスのストーリーテリングが披露されました。

ディズニー、20世紀スタジオ、サーチライト・ピクチャーズ、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムからお届けする期待の新作映画やシリーズの作品ラインナップを発表!

ホワット・イフ…?シーズン3

プラットフォーム:ディズニープラス

配信日:2024年12月

作品紹介

マーベルのアニメシリーズ「ホワット・イフ…?」が帰ってくる。

シーズン3ではマルチバースを巡る冒険がクライマックスを迎える。

おなじみのキャラクターが予想外の選択をすることで、MCUの世界が驚くべき別バージョンの世界に変貌を遂げ。

ウォッチャー(声:ジェフリー・ライト)を案内役に、新シーズンでは新らなジャンルや壮大なスペクタクル、そして驚くべき新キャラクターを巡る旅へ、視聴者を誘っていく。

キャスト:ジェフリー・ライト、ヘイリー・アトウェル

製作

監督:ブライアン・アンドリュース、ステファン・フランク脚本:マシュー・チャンシー、ライアン・リトル、A.C.ブラッドリー

ユア・フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(原題)

プラットフォーム:ディズニープラス

配信日:2025年

作品紹介

ピーター・パーカーがヒーローになるまでの道のりを描いたアニメシリーズ。

スパイダーマン初期のコミック本のルーツを讃えるスタイルで、これまで誰も見たことのない新たな冒険が描かれる。

ヘッドライター:ジェフ・トラメル

監督:メル・ズワイヤー

エグゼクティブ・プロデューサー:ブラッド・ウィンダーバウム、ケヴィン・ファイギ、ルイス・デスポジート、ダナ・バスケス=エバハー

ト、ジェフ・トラメル

制作会社:マーベル・アニメーション

キャスト:ハドソン・テムズ、グレース・ソン、ゼノ・ロビンソン、ユージン・バード、ヒュー・ダンシー、コルマン・ドミンゴ、チャーリー・コックス

デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)

プラットフォーム:ディズニープラス

配信日:2025年春

作品紹介

昼は弁護士、夜は法では裁ききれない悪へと立ち向かう盲目のヒーロー、デアデビルことマット・マードック(演:チャーリー・コックス)が主人公の新たなドラマシリーズ。

本作では、活気ある法律事務所で正義のために戦うマットと、ニューヨークで政治活動に取り組んでいながら、裏社会の犯罪王でもある宿敵・キングピンことウィルソン・フィスク(演:ヴィンセント・ドノフリオ)との、避けられない衝突が描かれる。

製作

ヘッドライター、ショーランナー

エグゼクティブプロデューサー:ケヴィン・ファイギ、ルイス・デスポジート、ブラッド・ヴィンダーバウム、サナ・アマナット、クリス・ゲイリー、ダリオ・スカーダペイン、クリス・オード、マット・コーマン、ジャスティン・ベンソン、アーロン・ムーアヘッド

キャスト

チャーリー・コックス、ヴィンセント・ドノフリオ、マルガリータ・レヴィエヴァ、デボラ・アン・ウォール、エルデン・ヘンソン、ザブリナ・ゲバラ、ニッキー・M・ジ

ダリオ・スカーダペインエピソードディレクター:ジャスティン・ベンソン、アーロン・ムーアヘッド、マイケル・クエスタ、ジェフリー・ナックマノフ、デヴィッド・ボイド

ェームズ、ジェニア・ウォルトン、アーティ・フラウスハン、クラーク・ジョンソン、マイケル・ガンドルフィーニ、アイェレット・ゾラー、ジョン・バーンサル

サンダーボルツ*

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年GW

作品紹介

マーベル映画史上初!超クセ者ヴィランが、大集結。かつてのヴィランたちの中でも、訳あり超クセ者6人のキャラクターが「サンダーボルツ*」というチームとしてまさかの集結を果たすこととなる。

ブラック・ウィドウ[ナターシャ・ロマノフ]の妹で暗殺者だったエレーナ、ナターシャと、エレーナの父でロシアが生んだスーパーソルジャー、レッド・ガーディアン/アレクセイ。

キャプテン・アメリカ[スティーブ・ロジャース]の幼馴染で、かつて悪の組織による洗脳・肉体改造が施されたウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ、陸軍での活躍を買われ2代目キャプテン・アメリカに任命されるも、世間からのプレッシャーに追い詰められ任務中に失態をおかしたUSエージェント/ジョン・ウォーカー。

驚異の身体能力とコピー能力を持ち、キャプテン・アメリカなどアベンジャーズ達の技も使いこなす暗殺者タスクマスター/アントニア・ドレイコフ。

幼いころ不慮の事故に見舞われ、あらゆる物体をすり抜ける“幽霊”のような特殊な身体となってしまったゴースト/エイヴァ。

全員過去に悪事を犯したことのある“ならずもの”だらけ。これらアベンジャーズにも劣らない超個性派揃いの面々が、新たなバトルの幕を開ける――。

製作

エグゼクティブ・プロデューサー:ルイス・デスポジート、ブライアン・チャペック、ジェイソン・タメズ

監督:ジェイク・シュライアープロデューサー:ケヴィン・ファイギ

キャスト:フローレンス・ピュー,デヴィッド・ハーバー,セバスチャン・スタン,ワイアット・ラッセル,オルガ・キュリレンコ,ハナ・ジョン=カーメン,ジュリア・ルイス=ドレイファス

アイアンハート(原題)

プラットフォーム:ディズニープラス

配信日:2025年

作品紹介

『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』のその後の物語。

世界に名を轟かせることを決意した若き天才発明家リリ・ウィリアムズ(ドミニク・ソーン)は、故郷のシカゴに戻り、アイアンスーツの開発に没頭する。

自分の野心を追求する中で、リリはミステリアスだが魅力的な人物”ザ・フッド”ことパーカー・ロビンス(アンソニー・ラモス)と関わりを持ち始めるが…。

製作

ヘッドライター/エグゼクティブ・プロデューサー:チナカ・ホッジエピソード

ディレクター:サム・ベイリー、アンジェラ・バーンズ

キャスト:ドミニク・ソーン、アンソニー・ラモスリリック・ロスリーガン・アリヤオールデン・エアエンライクマニー・モンタナマシュー・エラムアンジ・ホワイト

ファンタスティック4:ファースト・ステップス(原題)

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年7月25日全米公開

作品紹介

アイアンマン、スパイダーマン、X-MENなど数々のヒーローを生み出した伝説の原作者、編集者のスタン・リーが創造した、マーベル・コミックス最初のヒーローチーム〈ファンタスティック・フォー〉。

超能力を持つ個性豊かな4人による、壮大な戦いが幕を開ける。

製作

監督:マット・シェイクスマンプロデューサー:ケヴィン・ファイギ

エグゼクティブ・プロデューサー:グラント・カーティス&ティム・ルイス

キャスト:ペドロ・パスカル、ヴァネッサ・カービー、ジョセフ・クイン、エボン・モス=バクラック、ラルフ・アイネソ

ン、ジュリア・ガーナ―

キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド

プラットフォーム:劇場

公開日:2025年2月14日

作品紹介

新たなアベンジャーズへ繋がる、マーベル・スタジオ最新作!

”正義の象徴“を受け継いだ、〈空翔ぶキャプテン・アメリカ〉の物語!

”初代“スティーブ・ロジャースから盾を託され、”キャプテン・アメリカ“という重圧を担うことになったサム・ウィルソン。

そんな彼の前に、〈赤いハルク〉と化したアメリカ大統領ロスが襲い掛かる。

だが、その戦いは”ある人物“に仕組まれた世界秩序崩壊の序章に過ぎなかった・。

製作

監督:ジュリアス・オナー

プロデューサー:ケヴィン・ファイギ、ネイト・ムーア

キャスト:ハリソン・フォード、アンソニー・マッキーダニー・ラミレス、リヴ・タイラー、ジャンカルロ・エスポジート

2025年以降の話題の作品が盛りだくさんのマーベル映画。

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース2024」にて発表されたマーベル作品のラインナップ紹介でした。

2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 2025年以降の劇場公開作品とディズニープラス配信作品発表!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 続きを見る

©2024 MARVEL

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファンタスティック4:ファースト・ステップス(原題)も!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 マーベル作品まとめ appeared first on Dtimes.