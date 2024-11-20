¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î³¨ÇÏÉÕ¤¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â¡ªJRÅì³¤¤Î¡Ö±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤±Ø¡×3±Ø¤¬¹ç³Êµ§´ê¥°¥Ã¥º¤Ë¡¡ÈÓÅÄÀþ¤«¤é2±Ø¡¢Ãæ±ûËÜÀþ¤«¤é1±Ø
Å´Æ»¤È¼õ¸³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±ïµ¯¤Î¤¤¤¤±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤ä¡ÖÎó¼Ö¤Î¶õÅ¾¤òËÉ¤°º½¡×¡Ê³ê¤ê»ß¤á¤Îº½¡Ë¤¬ÄêÈÖ¡£Æî³¤ÅÅÅ´¤Î¡Ö³ØÊ¸Ï©±ØÆþ¾ì·ô¡×¤Ê¤É¡¢¼õ¸³À¸»þÂå¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜ³Ê²½¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤±Ø¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¹ç³Êµ§´ê¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄÀþ¤Î¡ÖºùÄ®¡Ê¤µ¤¯¤é¤Þ¤Á¡Ë±Ø¡×¡ÖÅ¤¡Ê¤«¤Ê¤¨¡Ë±Ø¡×¤ÈÃæ±ûËÜÀþ¤Î¡Ö¾¡Àî¡Ê¤«¤Á¤¬¤ï¡Ë±Ø¡×¡£°úÂà¤ò¹µ¤¨¤¿923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î³¨ÇÏ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤±ØÌ¾É¸¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡¢¤³¤ì¤é3±Ø¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÎÇä¤ËºÝ¤·¤Æ±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤Î¡Ø£·¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Î¤¾¤ß77¹æ¤Î7¹æ¼Ö7ÈÖEÀÊ¤ÇËÜ¾¦ÉÊ¤Î´ë²è½ñ¤È¥µ¥ó¥×¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢³§ÍÍ¤Ë¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦µ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼õ¸³À¸¤ä¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ë
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ1,100±ß¡£³¨ÇÏ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¾¡Àî±Ø¤¬¡ÖÉ¬¾¡µ§´ê¡×¡¢Å¤±Ø¤¬¡ÖËþ´êÀ®½¢¡×¡¢ºùÄ®±Ø¤¬¡Ö¹ç³Êµ§´ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿ÂÐÌÌ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç´ê¤¤»ö¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï3Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç990±ß¡£¥Õ¥¡¥¤¥ëÎ¾ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Àî±Ø¤Î¤ß¾å¤ê¡¢²¼¤ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÅ¤±Ø¡¢ºùÄ®±Ø¤ÏÃ±Àþ±Ø¤Î¤¿¤áÎ¾ÌÌÆ±°ì¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ)10:00¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖJR-PLUS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖJRÅì³¤MARKETÆâ¡ØClick! Kiosk¡Ù¡×¤ÇÈÎÇä¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±ûËÜÀþ¾¡Àî±Ø²þ»¥³°¤Î¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥¥è¥¹¥¯¾¡Àî¤Ç°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ë