アメリカではクリスマスの定番となっているホットドリンク「エッグノッグ」や、ハワイスタイルの「ココナッツエッグノッグ」も同時発売されます☆

Eggs ’n Things「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ/ハンバーグ&ビーフシチューオムライス」

販売期間:2024年11月29日(金)〜12月25日(水)

取扱店舗:国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

ハワイ生まれの「Eggs ’n Things」と「Eggs ’n Things Coffee」全店舗に、「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」と「ハンバーグ&ビーフシューオムライス」が期間限定で登場!

「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」は、香り豊かなピスタチオホイップクリームにチョコレートのオーナメントを飾り、愛らしいクリスマスツリーを演出しています。

「ハンバーグ&ビーフシチューオムライス」は、バターライスをふわふわのオムレツで包み、100%ビーフパティとコク深いビーフシチューで贅沢に仕上げられた一品です。

また、クリスマス定番の「エッグノッグ」や、ハワイアンテイストの「ココナッツエッグノッグ」も登場。

クリスマスシーズンに大切な人たちと心温まるひとときを楽しむのにぴったりの特別なメニューです☆

ホノルルクリスマスツリーパンケーキ

価格:2,563円(税込)

※イートインのみ。テイクアウトは利用できません

ホノルルのクリスマスをイメージした「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」

ピスタチオの風味が引き立つ特別なホイップクリームをかわいくデコレーション。

オーナメントのようなキラキラのアラザンと、チョコレートの星がクリスマスムードを盛り上げます。

パンケーキにトッピングされたミックスベリーは甘くまろやかなストロベリーチョコクリームとも相性抜群です☆

ハンバーグ&ビーフシチューオムライス

価格:2,178円(税込)/テイクアウト2,138円(税込)

バターライスをふわふわ・とろとろのオムレツで包んだ「ハンバーグ&ビーフシチューオムライス」

じっくり煮込んだビーフシチューとジューシーな100%ビーフパティをのせた贅沢なオムライスです。

深い味わいを感じるビーフシチューとハンバーグの組み合わせは、まさにクリスマスのごちそう!

テイクアウトでもふわとろ卵のごちそうオムライスが楽しめます☆

エッグノッグ/ココナッツエッグノッグ

価格:770円(税込)/テイクアウト756円(税込)

アメリカで定番のクリスマスホットドリンク「エッグノッグ」

カスタードクリームのような甘い味わいに、香ばしいナツメグを加えたクラシックスタイルの「エッグノッグ」と、

ココナッツを加えたハワイスタイルの「ココナッツエッグノッグ」がラインナップされています。

「エッグノッグ」「ココナッツエッグノッグ」共に、テイクアウト可能。

寒いこの季節に、温かくて濃厚クリーミーな甘さに癒やされる一杯です。

クリスマス気分を盛り上げてくれるかわいいパンケーキや、体も心も温かくなるふわとろオムライスとエッグノッグ。

「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」と「ハンバーグ&ビーフシチューオムライス」は、国内のEggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffee全店舗に、2024年11月29日(金)から12月25日(水)までの期間限定で登場です。

