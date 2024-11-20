¶â±ä¹¬»Ò¡¢Ì¾È×¡Ø¤ß¶õ¡Ù°ÊÁ°¤Î²»¸»ÌÖÍå¤·¤¿¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹½¸Éü¹ï
¶â±ä¹¬»Ò¤Î¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD¡Ø»þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ ¡½¶â±ä¹¬»Ò¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ü2¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯12·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡¢±óÆ£¸»Ê¡¢¶â±ä¹¬»Ò¤Ê¤É¡ÖÆüËÜ¸ì¥Õ¥©¡¼¥¯¡¿¥í¥Ã¥¯¤Î¸»Î®¡×Ì¾¶Ê15Áª
²áµî¡¢1998Ç¯¤ËÅì¼ÇEMI¡Ê¸½¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡¢2003Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD¤ÎÌ¾È×¡Ø»þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ ¡½¶â±ä¹¬»Ò¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡£¡Ö¶ò¡×¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ¡×»þÂå¤ò´Þ¤à²ÎÉ±¡É¶â±ä¹¬»Ò¡É¤Î¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¹¹¤ËCHELSEAÌ¾µÁ¤ÎÂçÂì±Ó°ìÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Î¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯2¶Ê¤¬¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¡£¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤âºþ¿·¤·¤¿¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹½¸¤Î´°Á´È×¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤Î¶â±ä¹¬»Ò¤Ø¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¹ÓÌîÀ¯¼÷¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê²òÀâ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·»ö¼Â¤â¸ì¤é¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¶â±ä¤Î²»³ÚÀ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¿¥í¥Ã¥¯¤Î¿Ê²½²áÄø¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¶â±ä¹¬»Ò
¡Ø»þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ ¡½¶â±ä¹¬»Ò¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ü2¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î25Æü
²Á³Ê¡§2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
È¯Çä¸µ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
²òÀâ¡§¹ÓÌîÀ¯¼÷
https://SachikoKanenobu.lnk.to/TokiniMakasete.2024
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. »þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ [¶â±ä¹¬»Ò]
2. ¤¢¤«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤é [¶ò]
3. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä Jazzy Version [¶ò]
4. ¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì [¶ò]
5. ¥¢¥ê¥¹ Short Version [¶ò]
6. ¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï²¿ Alt. Version [¶â±ä¹¬»Ò]
7. ±«¤¢¤¬¤ê [¶â±ä¹¬»Ò]
8. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä [¶â±ä¹¬»Ò]
9. ¤¢¤Ê¤¿¤«¤é±ó¤¯¤Ø Alt. Version [¶â±ä¹¬»Ò]
10. ¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï²¿ [¶â±ä¹¬»Ò]
11. ¤¢¤«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤é [¶ò]
12. ¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì [¶ò]
13. ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤ªÏÃ [ÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ]
14. ¥¢¥ê¥¹ [ÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ]
15. »þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡Ë[¶â±ä¹¬»Ò]
16. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä¡Ê¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡Ë[¶â±ä¹¬»Ò]
https://www.110107.com/URC
´ØÏ¢µ»ö¡§¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡¢±óÆ£¸»Ê¡¢¶â±ä¹¬»Ò¤Ê¤É¡ÖÆüËÜ¸ì¥Õ¥©¡¼¥¯¡¿¥í¥Ã¥¯¤Î¸»Î®¡×Ì¾¶Ê15Áª
²áµî¡¢1998Ç¯¤ËÅì¼ÇEMI¡Ê¸½¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡¢2003Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD¤ÎÌ¾È×¡Ø»þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ ¡½¶â±ä¹¬»Ò¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡£¡Ö¶ò¡×¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ¡×»þÂå¤ò´Þ¤à²ÎÉ±¡É¶â±ä¹¬»Ò¡É¤Î¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¹¹¤ËCHELSEAÌ¾µÁ¤ÎÂçÂì±Ó°ìÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Î¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯2¶Ê¤¬¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¡£¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤âºþ¿·¤·¤¿¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹½¸¤Î´°Á´È×¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¶â±ä¹¬»Ò
¡Ø»þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ ¡½¶â±ä¹¬»Ò¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ü2¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î25Æü
²Á³Ê¡§2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
È¯Çä¸µ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
²òÀâ¡§¹ÓÌîÀ¯¼÷
https://SachikoKanenobu.lnk.to/TokiniMakasete.2024
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. »þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ [¶â±ä¹¬»Ò]
2. ¤¢¤«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤é [¶ò]
3. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä Jazzy Version [¶ò]
4. ¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì [¶ò]
5. ¥¢¥ê¥¹ Short Version [¶ò]
6. ¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï²¿ Alt. Version [¶â±ä¹¬»Ò]
7. ±«¤¢¤¬¤ê [¶â±ä¹¬»Ò]
8. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä [¶â±ä¹¬»Ò]
9. ¤¢¤Ê¤¿¤«¤é±ó¤¯¤Ø Alt. Version [¶â±ä¹¬»Ò]
10. ¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï²¿ [¶â±ä¹¬»Ò]
11. ¤¢¤«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤é [¶ò]
12. ¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì [¶ò]
13. ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤ªÏÃ [ÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ]
14. ¥¢¥ê¥¹ [ÈëÌ©·ë¼Ò¡»¡»¶µÃÄ]
15. »þ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡Ë[¶â±ä¹¬»Ò]
16. ¤Û¤·¤Î¤Ç¤ó¤»¤Ä¡Ê¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡Ë[¶â±ä¹¬»Ò]
https://www.110107.com/URC