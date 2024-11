規格外フルーツなどを使ったアイスクリームがおいしい！ 人気店オーナーが手がける心地よいカフェを発見（東京・駒場東大前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・駒場東大前にオープンしたカフェです。自然光が差し込む明るい店内で、とびきりおいしいコーヒーとアイス、サンドイッチやスイーツを。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

SUHO(東京・駒場東大前)

2024年1月8日、京王井の頭線・駒場東大前駅西口から徒歩約5分ほど直進した淡島通り沿いに、カフェ「SUHO」がオープンしました。真っ白なタイル張りの外観が目印です。

白い外観が目を引く

店名の由来は「スーホの白い馬」から。駒場という場所と、縁をつなげてくれた友人たちへのオマージュを込めて、ネーミングしたのだそうです。

ロゴマーク 出典:hymurockさん

オーナーの守口駿介氏は、学生時代の焼肉店でのアルバイトをきっかけに、自身の店を持ちたいと思うように。その後、カフェやハンバーガー店の勤務を経て、2008年白金に「Burger Mania」をオープン。現在では、白金、白金高輪、広尾、恵比寿の4店舗のほか、白金のカフェ「DAY&NIGHT」「HAPPY HOUR」、キッチンスタジオなども手がけています。

入り口では、温かみのあるタッチが印象的な白い馬のグラフィックがお出迎え。息子さんのフリーハンドスケッチによるものだとか。

規格外のフルーツなどから作るアイスクリーム

こちらのカフェでは、守口氏が選ぶこだわりのおいしいものが勢揃い。全国各地のロースターから取り寄せるコーヒーをはじめ、横浜「ミコト屋」による規格外のフルーツなどを使った「KIKI NATURAL ICECREAM」、具材と製法にこだわった自家製サンドイッチやシュークリームなどがいただけます。

バインミーなどサンドイッチも用意

なかでも、注文後にリベイクした生地にカスタードクリームを絞り入れるシュークリームは、売り切れ必至の人気メニュー。クッキーのようにザクザクした食感がたまらないおいしさです。お土産に購入される方も。

シュークリームは数量限定(650円)

晴れた日には、大きな窓から柔らかな日差しのある明るい店内。訪れた人が気持ちよく過ごせるようにと、店内での撮影は禁止となっています。カウンターやテーブル、店先のベンチなど、お気に入りのシートで心地よいひとときを過ごしませんか。

食べログレビュアーのコメント

ラテ(600円)、アイスクリームリトルスリー(1,200円) 出典:さきぷれっそさん

『海外のような白タイル張りがかわいい店内。

手作りの数量限定のシュークリームをいただきました。クッキーのようなザクザク生地がたまらないおいしさ。中にはクリームがたっぷり、、!

種類豊富なアイスクリームは迷って迷って

ダブルとトリプル、合わせて5種類。

カルダモン、ごぼう、烏龍ミルクティー、

ラムミルク、ヨーグルト、、、

素材の味を生かしたクラフトアイスでとても美味しい』(さきぷれっそさん)

フレッシュベジタブル(1,200円) 出典:ArisasirAさん

『サンドイッチに関してはこの日は2種類(普段からどうなのかは知りません)で、フレッシュベジタブル(¥1200)とハムチーズ(たしか¥1400)でした。

シュークリームは¥650でした。

ハムチーズもきになったのですが、シュークリームも食べたかったので、、野菜にしました笑

サンドイッチも美味しかったですし、シュークリームは職場の上司へのお土産に買うほど、美味しかったです。

外はサクサク、優しい甘さ。

今度はジェラートを食べに行きたいですね』(ArisasirAさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆SUHO住所 : 東京都目黒区駒場2-16-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

写真:お店から

文:斎藤亜希

