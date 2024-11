100種類以上のバラエティ豊かなグルメが楽しめる！たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024

「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024」を12月13日(金)〜26日(木)の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催します。

たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024

「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024」を12月13日(金)〜26日(木)の14日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催。

幅広いジャンルのHOTなメニューが楽しめます。

10回目の開催となる今回は、「RED!HOT!!CHRISTMAS〜2024年は“RED”で“HOT”なクリスマス〜」と題し、“赤く”て“熱い”約20店舗100種類以上の絶品グルメと、クリスマスムードにあふれた雑貨・ギフトを取り揃え、お届けします。

■お食事からスイーツまでREDでHOTなメニューラインナップが決定

「辛くてうまくてやばいやん!」のキャッチフレーズで人気のラーメン店「麺屋女王蜂」によるスパイス味噌ラーメン、その場で焼き上げる熱々ピザ、クリスマスの定番・ローストチキン、トロトロ食感がたまらない牛タンシチューなど、身体も心もあったまる幅広いジャンルのHOTなお食事メニューが充実のラインナップ。

さらに、丸ごとりんご飴やいちごチーズボールといった赤くて可愛いスイーツ、寒い夜に嬉しいシチューやクラムチャウダー、クリスマス時期限定のクラフトビールなど、他のクリスマスマーケットとは一線を画すバラエティ豊かなフード&ドリンクが大集結。

クリスマスらしい赤をキーカラーにした数々のグルメを楽しめます。

■食べたいものがきっとある!大満足のRED!HOT! メニューリスト(一例)

・女王蜂スパイス味噌ラーメン

・骨付きスパイススペアリブ

・生ハムとクリームチーズのHOTサンド

・RED!HOT!ラムチョップ(サルサソース)

・RED!HOT!X’mas! キューバサンド

・RED!丸ごとりんご飴

・金賞あまりんのいちご飴

・クリスマスベリーモヒート

・RED!旨辛コエド黒豚海老天味噌煮込みうどん

・旨辛RED HOT!ステーキ

・HOT BEER!Cherry&Berry Ale(ビール)

・HOTいちごみるく

・本場ドイツの王道グリューワイン

And more…

RED!HOT!メニューラインナップ(イメージ)

■ヨーロッパ雑貨の販売「セレクトマーケット」

例年人気のクリスマス雑貨を販売する「セレクトマーケット」は12月7日(土)に先行オープン。

リトアニア・イギリス・ドイツ・オーストリア・スウェーデンなどから届く、雑貨やオーガニックコスメなど、ギフトにもぴったりな商品がラインナップ。

クリスマス気分を盛り上げるショッピングを楽しめます。

ヨーロッパ雑貨などが揃うセレクトマーケット

開催中の『けやきひろばイルミネーション2024-25「Blessing Forest〜祝福の音と光のシンフォニー」』では、約150本のけやきの木々がライトアップされ、光り輝くイルミネーションと併せて楽しめます。

けやきひろばイルミネーション

けやきひろばイルミネーション

会場にはクリスマスマーケット期間中は、華やかに煌めく高さ7mの大型ツリーも登場します。

さいたまスーパーアリーナでの公演アーティストとのコラボレーションも予定していますので、訪れるタイミングによって異なるツリー装飾を見ることができます。

ツリーイメージ

けやきひろばイルミネーション特設Webサイト

https://www.saitama-arena.co.jp/event/illumination2024/

クリスマスマーケット会場(昨年撮影)

キービジュアル

■たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024〜RED!HOT!!CHRISTMAS〜の概要

(1)開催期間・日時

2024年12月13日(金)〜26日(木) 12:00〜21:00(初日のみ16:00最終日のみ20:00まで)

※セレクトマーケットのみ12月7日(土)16:00〜

(2) 開催場所

さいたま新都心たまアリ△タウン けやきひろば

(3) アクセス

JR京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車 徒歩3分

JR埼京線「北与野」駅下車 徒歩7分

(4) 入場料

無料(飲食代・商品代別途)

(5) 内容

・フード・ドリンク販売

・ヨーロッパ雑貨・クリスマス雑貨の販売

・クリスマスワークショップの開催

(6) 来場予定人数

150,000人(14日間)

(7) Webサイト

https://tamaari-xmas.com/

(8) 主催

たまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会

(株式会社さいたまアリーナ/LAF Entertainment株式会社/MTJ株式会社)

(9) 後援

さいたま市/さいたま新都心まちづくり推進協議会/公益社団法人さいたま観光国際協会

(10) 協力

一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100種類以上のバラエティ豊かなグルメが楽しめる!たまアリ△タウン クリスマスマーケット2024 appeared first on Dtimes.