現場で磨かれた技術を初心者にもわかりやすく解説！再生大家きしもと「スモスタDIY」

再生大家きしもと「スモスタDIY」

再生大家きしもとは2024年10月18日より、国内最大クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にてスタートしたプロジェクトが目標金額の80%を達成。

クラウドファンディングの支援金期間は2024年11月24日(日)23:59までとなっており、12月1日には、支援者へのリターンをスタートさせます。

▼クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」

https://camp-fire.jp/projects/798803/view

『スモスタDIY』がお届けする「プロから学べる超実践的なDIY教室をはじめたい」

■DIYに気軽に挑戦できる世の中を目指すために

このプロジェクトでは「DIYやりたいけどやり方がわからない」「壊して戻せなくなったらどうしよう」「なんとなくで作業していて不安だ」と感じている”DIY難民”の方々をサポートするためのものです。

■DIY教室「スモスタDIY」のサービス

スモスタDIYでは「実践DIY講座」と「DIY個別相談」の2つのアプローチで皆様のDIYの役に立ちたいと考えています。

【実践DIY講座】

壁紙張り講座

フローリング張り講座

スモスタDIYの実践DIY講座では数々の現場で活躍するプロの職人さんからDIYを学ぶことができます。

現場で磨かれた技術を初心者にもわかりやすく丁寧にお教えします。

【DIY個別相談】

個別相談(2)

DIYをしていると材料や工程で悩むことが多々あります。

そんな時に利用いただきたいのが「DIY個別相談」です。

経験豊富なプロから的確なアドバイスをもらうことができます。

■「スモスタDIY」とは?

DIYスクール

「スモスタDIY」はDIYを始めるにあたって知っておきたい基本をお教えするためのスクールです。

現場で長年経験を積んだ職人さんが丁寧にわかりやすくお教えしますので実践的なノウハウを学ぶことができます。

講座は実際の古民家を使っておこないますので学んだ技術やノウハウはそのままご自宅で実践できるほど再現性の高い知識と技術が身につきます。

DIYは様々な工具を使い、時には重いものを持ったり、高い所に上ったり、足場が不安定だったり、尖ったものが近くにあったりと常に危険と隣り合わせです。

スモスタDIYの講座では楽しいことばかりお教えせず、安全に作業を進めるためのノウハウも徹底的にお教えしています。

■「スモスタDIY」の講師

講師

スモスタDIYの講師は長年現場で活躍されてきたプロの職人さん達です。

技術はもちろんのこと、材料や道具の知識も豊富でみなさんが日ごろのDIYで疑問に感じたことに的確な答えを提供できます。

●プロジェクト名

プロから学べる超実践的なDIY教室をはじめたい

https://camp-fire.jp/projects/798803/view

●クラウドファンディング実施期間

2024年10月18日(金)〜2024年11月24日(日)

●目標金額

20万円

●リターン内容

下記クラウドファンディングサイトを確認してください。

https://camp-fire.jp/projects/798803/view

