日野サンタマラソン実行委員会は、「第2回日野サンタマラソン」を2024年12月7日(土)に東京・日野市市民の森スポーツ公園陸上競技場にて開催します。

第2回日野サンタマラソン

日時 : 2024年12月7日(土) 9時00分〜15時00分

会場 : 日野市市民の森スポーツ公園陸上競技場

アクセス: JR中央線日野駅 徒歩10分ほど

多摩都市モノレール甲州街道駅 徒歩10分ほど

参加者 : 730名(スタッフ含む)

日野サンタマラソン実行委員会は、「第2回日野サンタマラソン」を2024年12月7日(土)に東京・日野市市民の森スポーツ公園陸上競技場にて開催。

■「日野サンタマラソン」〜本物のサンタクロースになる日〜

本イベントは、参加者が厳格に定められたドレスコードに基づき、サンタクロースの衣装に身を包み、仲間とリレー形式で走るマラソン大会です。

大会当日は走るだけでなく、日野駅前までウォーキングを実施したり、クリスマスマルシェが行われるなど、マラソン参加者以外も楽しめます。

大会後は運営資金でNPO法人フードバンクTAMAが企画する「多摩地域の子どもたちにクリスマスケーキを」という事業に収益金を全額寄付することで、『参加者が本物のサンタクロースになる』というストーリーを完結します。

現時点で約250,000円の寄付を実行すべく予算を調整しています。

大人がタスキをつないで走る3時間耐久のリレーマラソン・約1,000mを親子で走る親子ラン・未就学児が走る42.195m走のひよこの部・日野駅前を通過する約3kmのウォーキングなどが行われます。

キッズのスタートシーン

「サンタマラソンエール」というクラフトビールが販売

風船を配りながら走るランナーも

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンタの衣装で走り、クリスマスケーキを寄付!第2回日野サンタマラソン appeared first on Dtimes.