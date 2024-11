現役当時の記憶が蘇るバックプリントがポイント！FABTIME「プロ野球解説者鳥谷敬コラボ商品」

「FABTIME」から、プロ野球解説者鳥谷敬氏とのコラボ商品を阪急うめだ本店にて限定発売します。

FABTIME「プロ野球解説者鳥谷敬コラボ商品」

販売日程: 阪急うめだ本店(8Fコトコトステージ82)

店頭販売 2025年1月8日〜14日

阪急オンライン先行販売 2024年12月4日〜

(トークショー特典付き商品のみ先行販売)

トークショーイベント:2025年1月13日 14:00〜16:00

(購入者限定イベント)

阪急うめだホール(阪急うめだ本店9F)

イベント内容 :鳥谷氏のゴルフ事情、阪神選手のゴルフ事情、

新体制の阪神についてなど

MCは元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏

詳細は阪急ゴルフInstagram( @hankyu_golf )、FABTIMEInstagram( @fabtime_golf )にて発信します。

Honestのシンプルラグジュアリー好きに向けたゴルフブランド「FABTIME」から、プロ野球解説者鳥谷敬氏とのコラボ商品を阪急うめだ本店にて限定発売。

■FABTIMEの特徴

*機能性や動きやすさにこだわった素材選定

*美シルエットに見えるデザイン

*男女兼用で着用して頂けるサイズ展開

*シーンを選ばないシンプルで高級感のあるデザイン

■コラボ商品紹介

・FABTIME1シリーズ Tシャツ

カラー:BLACK

鳥谷敬氏Tシャツ着用画像前面

鳥谷敬氏Tシャツ着用画像背面

料金:7,700円(税込み)

現役当時の記憶が蘇るバックプリントがポイント

主張のあるデザインですがシンプルで使いやすいデザイン

前面には当時のバッティングシーンが蘇るシルエットのプリント

その他コラボ商品6点を準備中 デザインについてはシークレット

