ローズとカモミールの花々が心地よいバスタイムを彩る！ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ハーブソルト」

ボーテデュサエは、ローズとカモミールの花々をふんだんに使用した、心をトキめかせる花びら入りハーブバスソルト「ナチュラル パフュームド ハーブソルト(チューリップローズの香り)」を2024年11月20日に発売します。

ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ハーブソルト」

【価格】 3,000円(税込3,300円)

【容量】 300mL

【発売日】 2024年11月20日

お風呂は日本人にとってなくてはならない大事なひととき。

寒くなってくるこの季節、より心地よいバスタイムを演出します。

ゴージャスなバラのペタルと可憐なカモミールジャーマンを使用し、色のバランスにもこだわったソルトベースの入浴剤。

柑橘の爽やかさと花々の可憐さが織りなすチューリップローズは愛らしいチューリップをイメージした幸福感溢れるスイートフローラルの香り。

明るく可憐なチューリップのように幸せな気持ちにしてくれる香りとソルトベースの入浴剤でリラックスしたバスタイムを楽めます。

オーガンジーリボンがとても可愛らしいデザイン

オーガンジーの大きなリボンが華やかなのでこれからの季節のギフトにもおススメです!

■クリスマスペタルコフレ 8,140円(税込)

クリスマスペタルコフレ

【内容】

ボディミルク(ローズブーケ)、ハーブバスソルト(チューリップローズ)、タオル、ディスペンサー

■ホリデーペタルコフレ 6,600円(税込)

ホリデーペタルコフレ

【内容】

ボデイソープ(ペアベリー)、ハーブバスソルト(チューリップローズ)、タオル

