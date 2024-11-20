¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«»Ï¡¡¶¥µ»ÉáµÚ¤Ê¤ÉÌÜÅª¡ÖÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
11·î20Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ½êÂ°¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¡¢11·î20Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÆüËÜ¤ÎÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°ì»þ¤ÏÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤òÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÅÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¤Ä¤Î´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉáµÚ¤Î°Ù¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤ò¸µ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤òºî¤ë¤Î¤¬1¤ÄÌÜ¤ÎÌÜÅª¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¼«¿È¤Î¿®Ç°¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤Î¡ÖC¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃ±¸ì¤ÎÂ¤¸ì¡ÖCEIGHT¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡CEIGHT¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¡¢IDÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õÃíÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç¤äÎý½¬¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½é¿´¼Ô¤ä·Ð¸³¼Ô¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄÌ¤Îµ¼Ô¤Ç¤â¹Ô¤¨¤ë¡¢´ØÅÄ¤Ø¤ÎQ¡õA¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÂ·¤¨¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£¸å¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ°÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£²ñ°÷¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖCEIGHT¡×¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿8¤Ä¤Î¡ÖC¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃ±¸ì¤Ï¡ÖCourage¡ÊÍ¦µ¤¡Ë/Confidence¡Ê¼«¿®¡Ë/Calm¡ÊÎäÀÅ¡Ë/Cleverness¡Ê¹ªÌ¯¡Ë/Challenge¡ÊÄ©Àï¡Ë/Concentration¡Ê½¸Ãæ¡Ë/Communication¡ÊÂÐÏÃ¡Ë/Collaboration¡Ê¶¨Æ±¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ò¾ï¤Ë¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀè¤º¤ÏËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½À¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡Éé»ö¤Î¤¢¤ë»þ¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¸µµ¤¤òÊ¬¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤É¡¢CEIGHT¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â»î¹ç¤Î»þ¤Ï³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£CEIGHT¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¾°¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë