水で希釈するだけ！エジソンママ「ベビーのおだしスープ」

エジソンママ「ベビーのおだしスープ」

対象年齢 :6ヶ月ごろ〜

内容量 :25ml×5袋

メーカー希望小売価格:486円(税込)

「エジソンママ」は、赤ちゃんのはじめてのおだしにぴったりな「ベビーのおだしスープ」を発売。

■開発背景〜手間と時間をかけずに、美味しいおだしを手軽に味わえるように〜

お子様の離乳食初期〜後期までいろいろな料理で長く活躍するおだし。

食材やお湯の準備はもちろん、つくるまでにとても時間と手間がかかります。

そこで忙しいママ・パパにこそ、手軽に手に取っていただきたい「おだしスープ」を開発しました。

水で希釈するだけで簡単に調理に使え、また個包装にすることで計量の手間もなくし新鮮さも逃しません。

もちろん、離乳食をはじめたばかりの赤ちゃんから美味しく食べられる、素材のうま味を生かした味わいにこだわりました。

■商品の特徴

〈ポイント1:便利な使い切り個包装タイプ〉

使い切り個包装タイプが便利

使い切り個包装タイプなので、新鮮さが長持ち。

計量の手間もいりません。

6〜11ヵ月目安での希釈だと、約15食分使えます。

〈ポイント2:離乳食をはじめた赤ちゃんにもやさしいうま味たっぷり〉

素材のうま味たっぷり

カツオ・昆布・しいたけのうま味がたっぷり。

離乳食をはじめた赤ちゃんのおだしデビューにもおすすめのやさしい味わいです。

和風・洋風どちらもアレンジもしやすく、いつもの料理におだしスープを足すだけで素材の味を引き立ててくれます。

食べムラが気になるお子様も、思わずパクパク食べ進めてしまうおいしさに。

〈ポイント3:冷ます手間なし!水で希釈するだけで完成〉

おいしいおだしで食事が進む

おだしを一から作ろうとすると、準備から手間と時間がかかります。

本製品は、忙しいママ・パパにこそ手軽に手にしていただけるよう“水で希釈するだけ”で調理にすぐ使えるのがポイント。

料理にあわせておだしの濃さも簡単に調節できます。

冷ます手間がないので、腹ペコのお子様も待たせず時短調理に。

〈ポイント4:グルテンフリー醤油を使用〉

小麦不使用の醤油

一般的な醤油には「小麦」が含まれていますが、こちらのおだしスープは小麦不使用の「グルテンフリー醤油」で作りました。

アレルギーの心配をせずに美味しく食べられるようこだわりました。

